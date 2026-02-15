Популярни
Кацута: Не съм доволен, можех да се представя по-добре

  • 15 фев 2026 | 16:57
  • 527
  • 0

На финала на рали „Швеция“ Такамото Кацута не успя да скрие недоволството си от проблемите, които го дръпнаха назад в съботните сутрешни етапи и той загуби първото място.

Кацута финишира втори в Умео, но имаше скорост и темпо да се бори за победата срещу съотборника си в Тойота Елфин Еванс.

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

„Не съм напълно доволен – призна Така на финала. – Вчера можехме да се представим много по-добре, но Елфин се справи страхотно. Предишното рали не беше особено успешно за мен, така че в това отношение би трябвало да съм доволен.

„Но работата с гумите си остава лотария, което не би трябвало да се случва на това ниво в световния шампионат. Знам, че доставчикът на гуми работи постоянно по този въпрос и се надявам, че ситуацията ще се подобри.“

Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме
Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме
Снимки: Imago

