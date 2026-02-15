Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Елфин Еванс спечели своята втора поредна и общо трета победа в единственото изцяло снежно състезание в календара на Световния рали шампионат (WRC) – рали „Швеция“ и по този начин оглави генералното класиране след първите два кръга за сезон 2026.

Уелският пилот на Тойота започна финалния ден на надпреварата, който включваше само три етапа с общо дължина от 61.13 състезателни километра, с аванс от 13.3 секунди пред съотборника си Такамото Кацута. Трети на 25.4 от лидера се движеше още един представител на Тойота – Сами Паяри, който водеше с 33.0 пред победителят от рали „Монте Карло“ Оливър Солберг, също с Тойота, в спора за последното място на подиума.

В първото от двете минавания на дългата 25.45 км отсечка „Вястервик“ Еванс увеличи своя аванс пред Кацута на 14.7, след като записа етапна победа. След кратък сервиз пилотите атакуваха за втори път „Вястервик“, но този път най-бърз беше Кацута, който обаче успя да върне само 0.7 на Еванс и така разликата между двата стана точно 14.0.

Зад тях Солберг навакса цели 9.3 на Паяри в първия етап за деня, но след това финландецът отговори на неговата атака и беше със 7.5 по-бърз от лидера в генералното класиране във второто минаване на „Вястервик“. По този начин разликата между двамата преди втората атака на дългата 10.23 км „Умео“, с която стартира ралито в четвърти, Паяри водеше с 31.2 пред Солберг, който пък имаше повече от комфортен аванс от 37.2 пред първия от пилотите на Хюндай Адриен Фурмо.

Френският състезател водеше със само 3.4 пред съотборника си Есапека Лапи, а третият пилот на Хюндай Тиери Нювил изоставаше с 1:55.4 от двамата се съотборници. За белгиеца деня започнат с едноминутно наказание, което му беше дадено вчера вечерта, тъй като той не беше затегнал правилно своята каска по време на „Умео спринт 2“.

В пауърстейджа най-добро време даде световният шампион за 2024 година Нювил, който изпревари с по-малко 0.1 победителя в надпреварата Еванс, с което попречи на уелсеца оформи максимум, след като пилотът на Тойота оглави неделното класиране. Точки от „Умео 2“ взеха още Кацута, Солберг и Лапи, които оформиха петицата в класирането на финалния етап.

Иначе в края на ралито Еванс спечели с аванс от 14.3 пред Кацута, а на подиума заедно с тях се качи Паяри, за когото това е второ призово класиране в кариерата в Rally1. Солберг се класира четвърти в домашното си състезание пред Фурмо, Лапи, Нювил, Джон Армстронг (М-Спорт), Джошуа Макърлийн (М-Спорт) и победителят в WRC2 Роопе Корхонен, които оформиха зоната на точките. От неделните три етапа точки взеха Еванс, Кацута, Солберг, Паяри и Фурмо.

Финландецът Корхонен спечели в WRC2 с аванс от 10.2 пред своя сънародник Теему Сунинен, като и двамата се състезават в Тойота. Тройката допълни още един представител на Финландия, но с автомобил на Шкода – Лаури Йоона, който завърши на 58.4 зад Корхонен.

В генералното класиране след първите два от общо 14 кръга Еванс е лидер с актив от 60 точки и аванс от 13 пред Солберг. Тройката с двойно по-малък актив от този на лидера оформя Кацута, който води с две точки пред Фурмо.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

От замръзналите полета в Швеция керванът на WRC сега се насочва към кенийската савана, където от 12 до 15 март ще се проведе третият кръг за сезон 2026 – рали „Сафари“.

Снимки: Imago