Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме

Уелският пилот на Тойота Елфин Еванс спечели за втори пореден път рали „Швеция“, като вече има три победи в снежното състезание. С тази победа Еванс поведе в класирането в Световния рали шампионат след първите два кръга.

„Чувствам голямо облекчение, наистина – заяви след финала Еванс. – Не бяхме сигурни как ще мине пауърстейджът, но съм доволен от резултата. Голямо благодаря на тима, всички в Тойота отново свършиха фантастична работа. Страхотно е, че пилотите на Тойота заехме първите четири места в класирането.“

Еванс остана на 1 точка от максималния възможен резултат в рали „Швеция“ – той спечели състезанието, завърши първи в „Супер неделя“-та и остана втори в пауърстейджа, като последното му донесе 4, а не максималните 5 точки.

