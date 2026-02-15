Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме

Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме

  • 15 фев 2026 | 16:06
  • 298
  • 0

Уелският пилот на Тойота Елфин Еванс спечели за втори пореден път рали „Швеция“, като вече има три победи в снежното състезание. С тази победа Еванс поведе в класирането в Световния рали шампионат след първите два кръга.

„Чувствам голямо облекчение, наистина – заяви след финала Еванс. – Не бяхме сигурни как ще мине пауърстейджът, но съм доволен от резултата. Голямо благодаря на тима, всички в Тойота отново свършиха фантастична работа. Страхотно е, че пилотите на Тойота заехме първите четири места в класирането.“

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Еванс остана на 1 точка от максималния възможен резултат в рали „Швеция“ – той спечели състезанието, завърши първи в „Супер неделя“-та и остана втори в пауърстейджа, като последното му донесе 4, а не максималните 5 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

  • 15 фев 2026 | 14:32
  • 633
  • 0
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

  • 15 фев 2026 | 14:22
  • 1615
  • 0
Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

  • 15 фев 2026 | 12:37
  • 1612
  • 0
Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

  • 15 фев 2026 | 12:25
  • 1060
  • 0
Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

  • 15 фев 2026 | 12:05
  • 1763
  • 0
Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

  • 15 фев 2026 | 10:51
  • 11569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 13572
  • 11
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 37378
  • 167
11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 16:49
  • 18044
  • 25
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 36950
  • 68
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 16317
  • 10
Позитивен финал на българското участие в Милано - Кортина днес

Позитивен финал на българското участие в Милано - Кортина днес

  • 15 фев 2026 | 16:31
  • 24054
  • 15