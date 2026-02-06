Популярни
Шефът на Хаас: През 2025 очаквахме повече от Окон

  • 6 фев 2026 | 21:16
Шефът на Хаас във Формула 1 Аю Комацу призна, че в тима са очаквали по-добро представяне от Естебан Окон през миналата година. Комацу обаче обясни, че е провел няколко разговора с френския пилот през зимната пауза и се надява, че той ще има повече принос в работата на отбора.

Окон кара за Хаас от началото на миналата година, а преди това прекара пет сезона в Алпин, като вече има зад гърба си 9 години във Формула 1. Но през 2025 дебютантът на Хаас Оливър Беарман събра повече точки от него и в квалификациите го победи с резултат 14:10.

„През зимната пауза проведохме няколко полезни разговора и мисля, че се разбираме много добре – обясни Комацу. – От разбира отлично какво очакваме от него, а аз вече съм наясно какви са неговите изисквания към отбора.

„На тестовете в Барселона се видя, че се разбираме добре и работим като единен екип, Естебан постигна прогрес, двамата с Оливър работят добре заедно, но напредъкът ни трябва да продължи. Естебан разбира по-добре как работи тимът ни и приносът му тази година ще е по-голям.

„Резултатите на Окон миналата година бяха незадоволителни, очаквахме повече от него. Съотборникът му, който дебютира, се представи по-добре, въпреки че Естебан има вече 10-годишен опит във Формула 1. Но вината не е само негова, отговорността трябва да бъде споделена с тима. Нямам съмнения в потенциала на Естебан, той има талантът и възможностите, за да продължим да се развиваме.“

Снимки: Gettyimages

