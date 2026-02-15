Според Хаджар представянето на Ред Бул надхвърля всички очаквания

Новият пилот на Редбул Исак Хаджар заяви, че новият автомобил на тима, както и целият отбор се представят „далеч отвъд“ очакванията му, след като в края на 2025 е разбрал, че в лагера на бившите световни шампиони има сериозно неудовлетворение от представянето им.

Базираният в Милтън Кийнс отбор, който използва новите си задвижващи системи Ред Бул-Форд Red както в основния тим, така и в Рейсинг Булс, изненада падока със скорост и представяне по време на тестовете в Бахрейн.

Още в първия ден от тестовете в Бахрейн системата за възстановяване на енергия и скоростта на правите на Ред Бул бяха оценени като по-успешни от тези на конкурентите. Това накара шефа на Мерцедес Тото Волф да заключи, че Ред Бул са „в голяма степен“ ранният фаворит за 2026.

Към ранния позитивизъм се присъедини и новият пилот Исак Хаджар, който твърди, че болидът RB22 се представя много по-добре, отколкото е очаквал след преместването си от дъщерния отбор Рейсинг Булс.

Хаджар заяви следното след края на тестовете в Бахрейн: „Това е далеч отвъд всичко, което предвиждах. Мисля, че впечатленията към края на миналия сезон не бяха много положителни.“

„Да кажем, че слуховете, дори в рамките на отбора, бяха, че не са напълно удовлетворени. А в Барселона още в първия ден направих около 110 обиколки, така че бях много приятно изненадан. За отбор, който е стартирал проекта си за задвижваща система преди три години, това е много впечатляващо.“

На въпрос дали проблемите с надеждността на Ред Бул са вече в миналото, 21-годишният французин, който пропусна първите два часа от втория ден в Бахрейн поради предполагаем теч в хидравликата, даде да се разбере, че е на това мнение.

„Да, честно казано, както казах, мисля, че в Барселона имах много, много съмнения, но те се изчистиха много бързо. Разбира се, все още очаквам да имаме проблеми през сезона, това е нормално, но много по-малко, отколкото си мислех", обясни французинът.

Въпреки това Хаджар добави, че все още не е на 100% готов за Мелбърн, тъй като тепърва трябва да се разгледат множество процедури и сценарии в рамките на сложните технически правила за 2026.

„Никой няма да бъде напълно подготвен за Мелбърн. В противен случай нещо не е наред. Всичко това е свързано с калибриране на електрониката. Просто са нужни повече сценарии, за да се разбере по-добре как се държат гумите, как се предава въртящият момент. Нужна е повече практика, но всички ще се справят преди Мелбърн.“

Снимки: Gettyimages