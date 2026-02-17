Популярни
Канадка триумфира в дисциплината биг еър в ските свободен стил на Игрите в Милано-Кортина

  • 17 фев 2026 | 00:02
Канадката Меган Олдам спечели титлата в дисциплината биг еър в ските свободен стил на Игрите в Милано-Кортина.

За 24-годишната Олдам събра 180.75 точки от двата най-добри резултата на финала. За нея това е второ отличие за нея в Италия след бронза в слоупстайла.

Канадката падна в последния кръг, но това нямаше значение, тъй като тя вече беше осигурила златото, когато излезе на пистата, след като никоя от състезателките не успя да я подобри.

През ноември Олдам получи сътресение на мозъка, докато практикуваше нови трикове в Швейцария, и не караше ски шест седмици - период, който тя описа като „наистина труден“.

Защитаващата титлата си от Пекин 2022 Айлин Гу (Китай) остана втора със 179.00 и добави второ сребро от Милано-Кортина.

Бронзовото отличие стана притежание на италианката Флора Табанели, която има 178.25 точки, след като записа 94.25 в последния кръг.

Стартът на състезанието беше отложен с повече от час поради метеорологичните условия в Ливиньо. Около 20 минути преди планирания час за начало започна да вали обилен снеговалеж, което доведе до лоша видимост и опасения за безопасността на спортистките. Първоначално не беше ясно дали финалът ще се проведе, но състезанието продължи по план.

ски свободен стил, биг еър, жени:

1. Меган Олдам (Канада) - 180.75 точки

2. Айлин Гу (Китай) - 179.00

3. Флора Табанели (Италия) - 178.25

Снимки: Gettyimages

