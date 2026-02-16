Популярни
  Нидерландия ликува с още едно злато за най-успешните си олимпийски игри

Нидерландия ликува с още едно злато за най-успешните си олимпийски игри

  16 фев 2026 | 14:18
Нидерландия ликува с още едно злато за най-успешните си олимпийски игри

Нидерландия изживява най-успешните си Зимни олимпийски игри в историята, след като Зандра Велзебур триумфира в дисциплината 1000 метра шоттрек в Милано - Кортина 2026.

Това е втора олимпийска титла за Велзебур, която по-рано оправда напълно очакванията и спечели "своята" дисциплина 500 метра. На 1000 тя не беше толкова доминираща в последно време, макар да е световна шампионка от 2023 година.

Нидерландката обаче се пребори драматично в последните метри и отчая конкуренцията на канадката Кортни Саро (сребро) и корейката Ким Гли-Ли (бронз). Времето на шампионката бе 1:28.437, а Саро записа изоставане от 0.086 секунди. Канадката беше лидер до седмата обиколка, когато започна щурмът на Велзебур.

Кортни Саро вече има три медала от Милано - Кортина 2026 - сребро сега, сребро в отборната смесена надпревара и бронз на 500 метра.

Ким Гли-Ли завърши трета на 0.177 секунди, като беше изключително щастлива от постижението си избухна в сълзи след финала. Тя се движеше пета до петата обиколка, а след шестата вече окупира третата позиция и не я изпусна до края.

Италианката Ариана Фонтана беше трета пред корейката до въпросната пета обиколка, само че не можа да поддържа високото темпо на конкурентките си и остана на най-тъжното място в Олимпиадата - четвъртото.

