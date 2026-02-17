Популярни
Историческа първа олимпийска титла за Япония при спортните двойки по фигурно пързаляне

  17 фев 2026 | 01:03
  • 111
  • 0
Двукратните световни шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара донесоха на Япония първа в историята олимпийска титла в състезанието по фигурно пързаляне при спортните двойки на Игрите в Милано-Кортина.

Те спечелиха златото с общ резултат от 231.24 точки и вече имат три отличия от Олимпиади след сребърните в Пекин 2022 и отборно в Италия.

Настоящите европейски първенци Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) станаха втори с 221.75, докато Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) спечелиха бронза с 219.09.

Рику Миура и Рюичи Кихара бяха едва пети в кратката програма в неделя, след като допуснаха грешка при една от поддръжките, но изиграха блестящо волната и взеха златните медали. Те получиха огромните 158.13 точки за своята страхотна програма по музика от „Гладиатор“, изпълнена от Андреа Бочели, за да съберат общо 23.24, поставяйки летвата изключително високо за четирите отбора, които се пързаляха след тях.

Метелкина и Берулава завършиха втори, след като Метелкина не успя да се приземи добре след тройния ритбергер от изхвърляне, което се оказа скъпоструващо за тях.

Световните вицешампиони и лидери след кратката програма Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин бяха безупречни във втората половина на изпълнението си тази вечер, но допуснаха грешки през първата половина и се наредиха трети.

Турнирът по фигурно пързаляне продължава във вторник с волната програма при жените.

фигурно пързаляне, спортни двойки:

1. Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония) - 231.24 точки (73.11 за кратка програма и 158.13 за волна програма)

2. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) - 221.75 (75.46 и 146.29)

3. Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) - 219.09 (80.01 и 139.08)

Снимки: Gettyimages

