Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Точно година, след като спечели световната титла в слалома в Заалбах швейцарецът Лоик Меяр добави и олимпийското злато в дисциплината към своята колекция, след като спечели по драматичен начин състезанието от програмата на Милано – Кортина 2026.

Меяр беше втори след първия манш, в който той изостана с цели 0.59 секунди от Атле Лий Макграт. Норвежецът изглеждаше сигурен шампион и започна силно своето второ спускане, но допусна една дребна неточност при преминаването си на една от вратите, която обаче се оказа супер скъпа, тъй като кол мина между ските на Макграт и той напусна състезанието.

След отпадането си Макграт беше толкова разочарован, че хвърли щеките си от едната страна на пистата, след което се спусна до другата, където свали ските, мина под предпазните заграждения и се насочи към гората, за да остане на спокойствие. След няколко минути там норвежецът беше прибран от спасителни екипи с моторна шейна, които го върнаха в зоната на състезанието.

Това пък даде титлата на Меяр, за когото това е трети медал на Игрите в Италия. Преди седмица той взе среброто в отборната комбинация заедно с Марко Одермат, а в събота Меяр грабна бронза в гигантския слалом. Така той си тръгва от Бормио с пълен комплект медали.

Швейцарецът победи с 0.35 Фабио Гщрайн, който беше трети след първия манш. За австриеца това е най-доброто класиране в кариерата при мъжете, където до момента той имаше само две трети места в стартовете за Световната купа.

На третата позиция се класира Принца на викингите Хенрик Кристоферсен, който прогресира с общо три позиции във втория манш. По този начин норвежецът завоюва своя втори бронзов медал в слалома, в който той завърши на третото място и в Сочи през 2014 година.

Олимпийският шампион от Пекин 2022 Клеман Ноел от Франция не завърши втория манш, след като и той допусна грешка, каквато по-късно лиши Макграт от шанса за титлата. По този начин французинът не успя да се превърне в първия скиор, който не само защитава успешно титлата си в слалома, но и изобщо става двукратен олимпийски шампион в най-техничната дисциплина.

Състезанията по ски алпийски дисциплини от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина ще приключат в сряда (18 февруари), когато ще се проведе женският слалом, в който ще участва и състезаващата се за България Анина Цурбриген.

Снимки: Gettyimages