41-годишната Майерс Тейлър взе златото на единичен бобслей за жени

Американката Елана Майерс Тейлър най-накрая спечели олимпийски златен медал на 41-годишна възраст, като грабна титлата в единичиен бобслей за жени. Преди това тя беше спечелила пет олимпийски медала - три сребърни и два бронзови - и „се разплака, празнувайки с децата си“, след като последната състезателка, Лора Нолте, не успя да я изпревари.

Майерс Тейлър спечели с „комбинирано време от 3.57,93 минути от четири опита.

Германката Нолте беше по-добра от трите предишни манша, но допусна твърде много грешки на върха, губейки ценно време и гледайки как преднината ѝ от 0,15 секунди изчезва.

Победителката от Световната купа трябваше да се задоволи със сребро, на 0,04 секунди зад Майерс Тейлър, докато бронзът също отиде при САЩ с Кайли Армсбрустер Хъмфрис, която не успя да защити титлата си от предишните игри.

единичен бобслей за жени:

1.Елана Майерс Тейлър (САЩ) – 3.57,93 минути

2. Лаура Нолте (Германия) – 3.57,97

3. Кайли Хъмфрис (САЩ) – 3.58,05

Снимки: Gettyimages