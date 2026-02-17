Австрия спечели титлата в супер отборното състезание по ски скок за мъже

Австрия в състав Ян Хьорл и Щефан Ембахер спечели титлата в супер отборното състезание по ски скокове за мъже при олимпийския дебют на дисциплината на зимните Игри в Милано-Кортина.

Па регламент надпреварата включва тимове от по двама скачачи, всеки от които прави по три опита, а точките от тях се сумират за крайното класиране.

Заради лошото време и обилен снеговалеж в Предацо, обче, последният кръг от опити на голямата шанца беше отменени, като резултатите след вторите скокове определиха медалите.

Хьорл преодоля 137.5 метра и 128.0 метра, докато съотборникът му Ембахер постигна 132.0 метра и 139.0, с което те събраха общо 568.7 точки за първото място.

Павел Васек и Кацпер Томасяк от Полша спечелиха среброто с 547.3 точки, като за 31-годишният Томасяк това беше трето отличие на Игрите в Милано-Кортина след среброто на малката шанца и бронза на голямата.

Норвежците Йохан Андре Форфанг и Кристофер Ериксен Сундал спечелиха бронза с 538.0 точки.

Форматът със супер отборите от по двама заменя традиционното отборно състезание с четирима скачачи.

ски скок, супер отборно състезание за мъже:

1. Австрия - 568.7 точки (Ян Хьорл - 137.5 метра и 128.0 метра и Ембахер постигна 132.0 метра и 139.0)

2. Полша - 547.3 точки (Павел Васек - 133.5 и 129.5 и Кацпер Томасяк - 135.5 и 135.5)

3. Норвегия - 538.0 точки (Йохан Андре Форфанг - 130.0 и 129.5 и Кристофер Ериксен Сундал - 134.0 и 137.0)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages