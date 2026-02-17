Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Австрия спечели титлата в супер отборното състезание по ски скок за мъже

Австрия спечели титлата в супер отборното състезание по ски скок за мъже

  • 17 фев 2026 | 00:24
  • 188
  • 2
Австрия спечели титлата в супер отборното състезание по ски скок за мъже

Австрия в състав Ян Хьорл и Щефан Ембахер спечели титлата в супер отборното състезание по ски скокове за мъже при олимпийския дебют на дисциплината на зимните Игри в Милано-Кортина.

Па регламент надпреварата включва тимове от по двама скачачи, всеки от които прави по три опита, а точките от тях се сумират за крайното класиране.

Заради лошото време и обилен снеговалеж в Предацо, обче, последният кръг от опити на голямата шанца беше отменени, като резултатите след вторите скокове определиха медалите.

Хьорл преодоля 137.5 метра и 128.0 метра, докато съотборникът му Ембахер постигна 132.0 метра и 139.0, с което те събраха общо 568.7 точки за първото място.

Павел Васек и Кацпер Томасяк от Полша спечелиха среброто с 547.3 точки, като за 31-годишният Томасяк това беше трето отличие на Игрите в Милано-Кортина след среброто на малката шанца и бронза на голямата.

Норвежците Йохан Андре Форфанг и Кристофер Ериксен Сундал спечелиха бронза с 538.0 точки.

Форматът със супер отборите от по двама заменя традиционното отборно състезание с четирима скачачи.

ски скок, супер отборно състезание за мъже:

1. Австрия - 568.7 точки (Ян Хьорл - 137.5 метра и 128.0 метра и Ембахер постигна 132.0 метра и 139.0)

2. Полша - 547.3 точки (Павел Васек - 133.5 и 129.5 и Кацпер Томасяк - 135.5 и 135.5)

3. Норвегия - 538.0 точки (Йохан Андре Форфанг - 130.0 и 129.5 и Кристофер Ериксен Сундал - 134.0 и 137.0)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Надпреварата за отличията в дисциплината биг еър за жени бе отложена заради обилен снеговалеж в Ливино

Надпреварата за отличията в дисциплината биг еър за жени бе отложена заради обилен снеговалеж в Ливино

  • 16 фев 2026 | 20:56
  • 554
  • 0
Отложиха старт на финала в женския биг еър в ските заради обилен снеговалеж

Отложиха старт на финала в женския биг еър в ските заради обилен снеговалеж

  • 16 фев 2026 | 20:50
  • 797
  • 1
САЩ разби Швеция и се класира за финала женския олимпийски хокеен турнир

САЩ разби Швеция и се класира за финала женския олимпийски хокеен турнир

  • 16 фев 2026 | 20:02
  • 3549
  • 2
Лоик Меяр: Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция от медали

Лоик Меяр: Тръгвам си от Олимпийските игри с пълна колекция от медали

  • 16 фев 2026 | 19:47
  • 865
  • 0
Лоик Меяр: Лудост е да си световен и олимпийски шампион в една година

Лоик Меяр: Лудост е да си световен и олимпийски шампион в една година

  • 16 фев 2026 | 18:44
  • 999
  • 0
Германски скиор критикува "стерилността" на Олимпийските игри

Германски скиор критикува "стерилността" на Олимпийските игри

  • 16 фев 2026 | 18:39
  • 1721
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 27048
  • 127
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 15311
  • 201
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 27543
  • 29
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 40296
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 24832
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

  • 17 фев 2026 | 01:06
  • 17923
  • 11