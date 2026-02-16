Популярни
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 944
  • 0

Ботев (Враца) приема Добруджа в последен двубой от XXI кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев“ ще започне в 17:30 с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев.

Ботев (Враца) не стартира годината по най-добрия начин, като загуби първия си шампионатен двубой за годината от Левски. След това възпитаниците на Тодор Симов отпаднаха от турнира за Купата на България след загуба от Арда у дома.

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Добруджа е на другия полюс след като Ясен Петров ознаменува завръщането си в българския футбол с успех срещу пряк конкурент в зоната на изпадащите – Септември с класическа победа в Добрич.

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Врачани все още пазят надеждите си класиране във втората четворка живи, като изостават на две точки от осмия във временното класиране Локомотив (София). Добруджа също продължава да гони своята цел, оставане в елита, като възпитаниците на Ясен Петров са с равен брой точки (15) със Септември и Монтана.

В края на изминалата седмица врачани се подсилиха с бившия голмайстор на Локомотив (Пловдив) Мичи Нтело, който вече започна тренировки с тима и може да дебютира в днешната среща. Селекцията на отбора не спря до тук. Малко по-късно врачани обявиха, че в клуба се завръща и вратарят Любослав Стоянов.

Ботев (Враца) върна в България голмайстор на Локо (Пд)
Ботев (Враца) върна в България голмайстор на Локо (Пд)

От Добруджа също са активни на трансферния пазар и в края на миналата седмица подписаха с португалския офанзивен футболист Габриел Карвальо.

Добруджа представи още един португалец
Добруджа представи още един португалец

За последно двата отбора се изправиха един срещу друг през декември, когато Ботев (Враца) отстрани Добруджа след изпълнение на дузпи в двубой от осминафиналите на Купата на България. В първия си мач за първенство врачани отново надделяха над своя съперник с 2:0 в Добрич след двата гола на Мартин Петков.

