  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Добруджа представи още един португалец

Добруджа представи още един португалец

  • 13 фев 2026 | 13:20
  • 256
  • 0

ПФК Добруджа привлече 22-годишният офанзивен футболист Габриел Карвальо.

Карвальо е висок 182 см, продукт на школата на Спортинг (Лисабон), откъдето е трансфериран в Порто, а впоследствие е привлечен от Атлетико Мадрид като един от обещаващите млади таланти.

В развитието си Карвальо преминава през различните формации на испанския гранд, като трупа опит като преотстъпен и в португалския футбол с Визела и Лейсоеш. Може да играе по двата фланга на атаката, като предпочита десния.

Ръководството, треньорският щаб и отборът пожелават на Габриел Карвальо здраве, силен сезон и много успехи с жълто-зеления екип.

