Добруджа 0:0 Септември, равностойно начало

Добруджа и Септември играят при 0:0 в двубой от 20-ия кръг на шампионата на efbet Лига.

Към момента Добруджа е на последната позиция с 12 точки и не познава вкуса на победата от началото на ноември, когато победи Спартак (Варна) у дома. Столичани от своя страна също не се намират в най-добрата си форма, като са на предпоследното място и имат една спечелена точка в последните си четири мача.

Гостите от София започнаха по-активно мача и първата опасност бе в тяхна полза. Бертран Фурие стреля точно и силно, но вратарят Галин Григоров спаси с хубав рефлекс. Постепенно домакините изравниха играта и погледнаха по-смело към вратата, но без по-сериозни атаки.

ДОБРУДЖА 0:0 СЕПТЕМВРИ

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Хуртадо, 77. Леони, 72. Оливейра, 35. Ловрик, 7. Иванов, 10. Силва, 20. Рамадан, 9. Валдумар

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 20. Томовски, 15. Ивкич, 4. Христов, 14. Василев, 8. Колев, 22. Георгиев, 28. Стоичков, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурие