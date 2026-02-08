Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Добруджа 0:0 Септември, равностойно начало

Добруджа 0:0 Септември, равностойно начало

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 4384
  • 1
Добруджа 0:0 Септември, равностойно начало

Добруджа и Септември играят при 0:0 в двубой от 20-ия кръг на шампионата на efbet Лига.

Към момента Добруджа е на последната позиция с 12 точки и не познава вкуса на победата от началото на ноември, когато победи Спартак (Варна) у дома. Столичани от своя страна също не се намират в най-добрата си форма, като са на предпоследното място и имат една спечелена точка в последните си четири мача.

Гостите от София започнаха по-активно мача и първата опасност бе в тяхна полза. Бертран Фурие стреля точно и силно, но вратарят Галин Григоров спаси с хубав рефлекс. Постепенно домакините изравниха играта и погледнаха по-смело към вратата, но без по-сериозни атаки.

ДОБРУДЖА 0:0 СЕПТЕМВРИ

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Хуртадо, 77. Леони, 72. Оливейра, 35. Ловрик, 7. Иванов, 10. Силва, 20. Рамадан, 9. Валдумар

СЕПТЕМВРИ: 21. Георгиев, 20. Томовски, 15. Ивкич, 4. Христов, 14. Василев, 8. Колев, 22. Георгиев, 28. Стоичков, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурие

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 7679
  • 21
Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

  • 8 фев 2026 | 10:20
  • 586
  • 0
„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

  • 8 фев 2026 | 10:19
  • 801
  • 1
Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 3565
  • 6
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

  • 8 фев 2026 | 08:37
  • 2167
  • 3
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 2032
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 22726
  • 15
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 1947
  • 10
Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 12060
  • 163
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 13992
  • 33
БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 7679
  • 21