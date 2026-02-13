Ботев (Враца) върна в България голмайстор на Локо (Пд)

Ръководството на Ботев (Враца) направи сериозен трансфер, привличайки в редиците си белгийския нападател Мичи Нтело. Таранът се присъединява към „зелените“ под наем от швейцарския Ивердон, като се очаква да бъде ключовата фигура в нападението за пролетния полусезон.

Мичи Нтело не е непознато име за родните любители на футбола. Той остави сериозна следа в Първа лига по време на престоя си в Локомотив (Пловдив), където статистиката му бе впечатляваща: 6 гола и 4 асистенции в 18 срещи. Сега белгиецът избира стадион „Христо Ботев“ във Враца, за да демонстрира своята класа и да помогне на тима в битката за по-предно класиране.