Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) върна в България голмайстор на Локо (Пд)

Ботев (Враца) върна в България голмайстор на Локо (Пд)

  • 13 фев 2026 | 17:17
  • 565
  • 0
Ботев (Враца) върна в България голмайстор на Локо (Пд)

Ръководството на Ботев (Враца) направи сериозен трансфер, привличайки в редиците си белгийския нападател Мичи Нтело. Таранът се присъединява към „зелените“ под наем от швейцарския Ивердон, като се очаква да бъде ключовата фигура в нападението за пролетния полусезон.

Мичи Нтело не е непознато име за родните любители на футбола. Той остави сериозна следа в Първа лига по време на престоя си в Локомотив (Пловдив), където статистиката му бе впечатляваща: 6 гола и 4 асистенции в 18 срещи. Сега белгиецът избира стадион „Христо Ботев“ във Враца, за да демонстрира своята класа и да помогне на тима в битката за по-предно класиране.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 4433
  • 7
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23380
  • 64
Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

  • 13 фев 2026 | 14:11
  • 466
  • 1
"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 13 фев 2026 | 13:48
  • 2736
  • 6
Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

  • 13 фев 2026 | 13:26
  • 1115
  • 2
Добруджа представи още един португалец

Добруджа представи още един португалец

  • 13 фев 2026 | 13:20
  • 1485
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4804
  • 19
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 4553
  • 6
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23380
  • 64
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 24954
  • 40
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 24903
  • 11
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 11227
  • 4