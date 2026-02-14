17-годишен талант подписа с Ботев Враца

Популярни
Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 203
  • 0
Ботев Враца допълни селекцията си за сезон 2025/2026 с нов играч. "Младата надежда на българския баскетбол Кристиян Занов е новото попълнение на Ботев 2012 Враца", информираха от клуба.

"Само на 17 години и висок 207 сантиметра, скоро врачанското лъвче ще направи своя дебют в професионалния баскетбол!

Бъдещето е в младите таланти на България! Пожелаваме му много успехи със зеления екип", написаха още от врачанския тим в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Снимка: БК БОТЕВ 2012 / Фейсбук

