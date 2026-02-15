Септември победи Левски в голово шоу при 15-годишните

Септември победи Левски с 4:3 в двубой от 16-я кръг на Елитната група до 15 години. Точни за септемврийци бяха Илия Даскалов, Александър Тошев и Александър Кръстев, който се разписа на два пъти. За гостите попаденията отбелязаха Антоан Петров, Емилиян Николов и Ландон Йескас.

Двубоят започна с атаки към двете врати. В 31-та минута домакините поведоха след гол на Александър Кръстев. Радостта им обаче беше кратка, защото Антоан Петров успя да изравни след индивидуален рейд.

Второто полувреме започна по изключителен начин за септемврийци и в рамките на 5 минути успяха да отбележат два гола. Първо се разписа Илия Даскалов, а малко по-късно и Александър Кръстев. В 55-та та минута гостите намалиха изоставането си чрез Емилиян Николов. Малко по-късно Левски успя да върне и равенството в двубоя след като Ландон Йескас се разписа директно от корнер. В 69-та та минута Септември получи правото да изпълни дузпа след нарушение в наказателното поле. За топката застана Александър Тошев и не сгреши, като така донесе важни 3 точки за своя отбор.