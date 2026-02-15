Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U15
  3. Септември победи Левски в голово шоу при 15-годишните

Септември победи Левски в голово шоу при 15-годишните

  • 15 фев 2026 | 13:26
  • 327
  • 0
Септември победи Левски в голово шоу при 15-годишните

Септември победи Левски с 4:3 в двубой от 16-я кръг на Елитната група до 15 години. Точни за септемврийци бяха Илия Даскалов, Александър Тошев и Александър Кръстев, който се разписа на два пъти. За гостите попаденията отбелязаха Антоан Петров, Емилиян Николов и Ландон Йескас.

Двубоят започна с атаки към двете врати. В 31-та минута домакините поведоха след гол на Александър Кръстев. Радостта им обаче беше кратка, защото Антоан Петров успя да изравни след индивидуален рейд.

Второто полувреме започна по изключителен начин за септемврийци и в рамките на 5 минути успяха да отбележат два гола. Първо се разписа Илия Даскалов, а малко по-късно и Александър Кръстев. В 55-та та минута гостите намалиха изоставането си чрез Емилиян Николов. Малко по-късно Левски успя да върне и равенството в двубоя след като Ландон Йескас се разписа директно от корнер. В 69-та та минута Септември получи правото да изпълни дузпа след нарушение в наказателното поле. За топката застана Александър Тошев и не сгреши, като така донесе важни 3 точки за своя отбор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

  • 15 фев 2026 | 09:33
  • 9131
  • 35
Химн и публика носят победа на "соколите" в знаменит мач преди 45 години

Химн и публика носят победа на "соколите" в знаменит мач преди 45 години

  • 15 фев 2026 | 09:20
  • 1711
  • 3
Валери Божинов – една легенда на 40!

Валери Божинов – една легенда на 40!

  • 15 фев 2026 | 08:17
  • 5572
  • 34
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 6312
  • 15
Старт на пролетния полусезон във Втора лига

Старт на пролетния полусезон във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 07:33
  • 7658
  • 3
"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

  • 15 фев 2026 | 07:29
  • 3604
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 1:1 Черно море, червен картон и греда за домакините

Локомотив (Пд) 1:1 Черно море, червен картон и греда за домакините

  • 15 фев 2026 | 12:20
  • 10638
  • 31
11-те на Лудогорец и Берое, само един българин на терена

11-те на Лудогорец и Берое, само един българин на терена

  • 15 фев 2026 | 13:25
  • 1489
  • 6
ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

  • 15 фев 2026 | 10:43
  • 11598
  • 33
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 14124
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 10219
  • 8
Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

  • 15 фев 2026 | 13:06
  • 16533
  • 4