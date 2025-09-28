Левски удари Славия при 15-ките

Популярни
  • 28 сеп 2025 | 12:21
  • 1003
  • 0
Левски победи Славия с 2:0 на Овча купел в среща от 8-ия кръг на Елитната група до 15 години. Срещата започна равностойно, но с течение на времето “сините” упражниха натиск и стигнаха до няколко добри шанса за гол, но добри намеси на Георги Механджийски запазиха нулевото равенство.

Втората част започна с попадение на Левски. Явор Славчев се разписа след центриране от корнер. Гостите продължиха с по-добрата си игра и в 67-та минута Емилиян Николов удвои преднината им след хубав удар с левия крак. В заключителните минути Славия имаха две възможности да се върнат в мача, но първо Адриан Стамов пропусна останал очи в очи с Александър Галев, а после и горната греда спаси “синине”. 

Така Левски записва нова победа и продължава да бъде водач на Елитната група до 15 години с актив от 20 точки, докато Славия има 15.

