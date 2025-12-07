Популярни
Септември (U15) с впечатляващ обрат над лидера Лудогорец, крило блести с гол и изработена дузпа

  • 7 дек 2025 | 15:12
  • 272
  • 0
Септември (U15) с впечатляващ обрат над лидера Лудогорец, крило блести с гол и изработена дузпа

Талантите на Септември надделяха с 2:1 над лидера Лудогорец в мач от 15-ия кръг на елитната юношеска група до 15 години.

Разградчани откриха резултата чрез Георги Славчев, но до почивката домакините осъществиха пълен обрат. Александър Тошев изравни чрез ефектно попадение от малък ъгъл за водения от Коце Хазуров тим. Малко по-късно голмайсторът на Септември осъществи самостоятелен пробив и бе съборен в наказателното поле, а Давид Георгиев реализира отсъдената дузпа.

През втората част Лудогорец остана с човек по-малко след червен картон на вратаря Григор Стефанов за игра с ръка извън наказателното поле.

Така Септември нанесе втора загуба на “орлите” през сезона, но въпреки нея те ще зимуват на върха в класирането. Двата отбора ще играят един срещу друг и през пролетта, когато първенството ще се раздели на две осмици, защото попаднаха в първата от тях.

