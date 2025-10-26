Левски с обрат над Ботев (Пд) при 15-ките

Левски победи с 3:2 Ботев (Пловдив) в дербито на 11-ия кръг от Елитната група до 15 години. Точни за сините бяха Ландон Йескас и на два пъти Георги Тодоров, докато за "канарчетата" се разписаха Иван Бичовски и Теодор Матев.

През първото полувреме голове не паднаха, а добрите положения за гол липсваха. Втората част започна ударно за Ботев и само след две минути игра Иван Бичовски откри резултата. Последва реакция на Левски и Явор Славчев можеше да върне гола в следващата атака.

В 47-та минута канарчетата останаха с човек по-малко на терена, тъй като Иван Иванов получи втори жълт картон за нарушение срещу Емилиян Николов. Сините използваха численото си преимущество и натиснаха. Георги Тодоров отбеляза две бързи попадения в 57-та и 63-та за обрата на Левски. Малко след това Ландон Йескас отбеляза след страхотно изпълнение на пряк свободен удар и направи резултата 3:1 за сините.

Ботев успя да върне един гол в ответната атака, след като точен бе Теодор Матев. За повече жълто-черните нямаха сили и Левски се поздрави с победата.