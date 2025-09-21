Нов успех за Левски в Елитната група до 15 години

Левски победи ЦСКА 1948 с 2:0 в среща от седмия кръг на Елитната група до 15 години. Точни за "сините" бяха Георги Тодоров и Явор Славчев.

Двубоят започна по-добре за домакините и след само 15 минути игра те водеха с два гола. Първо Георги Тодоров завърши хубава атака и реализира с удар в близкия ъгъл на вратаря, а три минути по-късно Явор Славчев удвои преднината на Левски.

ЦСКА 1948 опита да отговори и малко след изтичане на половин час игра Валентин Йолов можеше да намали резултата, но изстрелът му срещна гредата.

През втората част чистите голови положения липсваха и логично повече попадения не паднаха. По този начин Левски продължава да бъде начело на класирането в Елитната група до 15 години с актив от 17 точки, докато ЦСКА 1948 остава с 13.