ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

ЦСКА победи Септември с 2:0 като гост в среща от 10-ия кръг на Елитната група до 15 години. Точен за “червените” на два пъти беше Петър Цуков.

Двубоят започна по най-добрия начин за гостите и те поведоха след само 16 минути игра. Петър Цуков реализира и даде преднина на отбора си. При този резултат дойде и почивката.

Втората част започна както и началото на мача - с гол за ЦСКА и отново Петър Цуков бе голмайстор в 49-ата минута. До края на срещата добрите ситуации за гол липсваха и логично повече попадения не паднаха.

Така след тази победа “червените” събират 23 точки, докато Септември остава с 18.