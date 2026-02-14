Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

Според Фернандо Алонсо пилотите от Формула 1 ще трябва да карат с 50 км/ч по-бавно във високоскоростните завои, за да извлекат максимума от болидите за 2026 г. Това е резултат от новите технически правила, които поставят акцента върху управлението на енергията и мощността от страна на пилота в рамките на всяка една обиколка.

С въвеждането на изцяло нови правила за шаситата и двигателите, машините във Формула 1 вече ще разчитат на много по-голям електрически компонент, т.е. много повече мощност, идваща от електрическата част на хибридната система. Това превръща управлението на енергията в основен фактор при пилотирането.

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

Състезателите ще трябва да възстановяват възможно най-много енергия при намаляване на скоростта, за да я използват в най-подходящия момент. В бързите завои обаче има малка полза от допълнителната мощност в сравнение с дългите прави.

Докато Фернандо Алонсо разговаряше с пресата в Бахрейн в петък следобед, му бяха предадени последните коментари на Макс Верстапен за новите болиди, които той определи като „Формула Е на стероиди“.

Алонсо не избърза със своята оценка и настоя, че трябва да се изчакат първите няколко състезания, преди да се правят заключения. Пилотът на Астън Мартин обаче даде за пример завой 12 на пистата „Сахир“ – десен завой, който теоретично е най-бързият на трасето.

Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

„Тук, в Бахрейн, завой 12 исторически винаги е бил сериозно предизвикателство - обясни испанският ветеран. - Преди избирахме нивото на притискаща сила така, че да можем да преминем завой 12 с пълна газ. Намалявахме притискането, докато не успеем да го вземем на пълна скорост с нови гуми, а след това и в състезанието. Така уменията на пилота бяха решаващ фактор за бърза обиколка.

„Сега в завой 12 сме с около 50 км/ч по-бавни, защото не искаме да пилеем енергия там, а искаме да я запазим изцяло за правите. Така че, за да преминеш завой 12 със 200 км/ч вместо с 260 км/ч, всеки може да управлява колата – дори готвачът може да кара с тази скорост. Но не искаш да губиш енергия, защото ти трябва за правите“, добави той.

Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред

„Разбирам коментарите на Макс, защото от гледна точка на пилота всеки би искал да направи разликата в завоя, като караш с 5 км/ч по-бързо от другите. Сега обаче си зависим от това колко енергия ще има двигателят ти на следващата права.“

„Но в същото време това е Формула 1 и винаги е било така. Сега е енергията. Преди две години, когато Верстапен спечели всички състезания, беше притискащата сила. Той можеше да влиза в завоите с 280 км/ч, а ние – с 250 км/ч, защото нямахме неговата притискаща сила.“

„В крайна сметка това е Формула 1. Спускаме визьора и караме, това е същият автомобилен спорт. Понякога отиваме на картинг под наем тук, в Бахрейн – между другото, невероятна писта – и се забавляваме много. Така че все още обичаме автомобилния спорт, все още обичаме да се състезаваме. Разбирам, че за правилата има по-малко влияние от страна на пилотските умения. Но мисля, че след три или четири състезания може би ще имаме по-добра представа.“

Бобслеят изкушава Хамилтън и Леклер, Люис харесва и биатлона

Като най-опитният пилот в историята на Формула 1, дебютирал в световния шампионат през 2001, на Алонсо все още му липсват машините от неговата младост, когато пилотите караха предимно на пълна газ с минимално менажиране на гумите по време на състезанията.

Световният шампион за 2005 и 2006 добави: „Определено по отношение на чистото пилотиране, както казах миналата седмица при представянето на колата, за мен края на 90-те и началото на 2000-те ще останат ненадминати по отношение на адреналина и чистите умения от гледна точка на пилота, защото искаш да караш бързо в завоите и да намираш лимита на възможностите на колата.“

Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages