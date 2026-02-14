Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

  • 14 фев 2026 | 15:50
  • 588
  • 0

Според Фернандо Алонсо пилотите от Формула 1 ще трябва да карат с 50 км/ч по-бавно във високоскоростните завои, за да извлекат максимума от болидите за 2026 г. Това е резултат от новите технически правила, които поставят акцента върху управлението на енергията и мощността от страна на пилота в рамките на всяка една обиколка.

С въвеждането на изцяло нови правила за шаситата и двигателите, машините във Формула 1 вече ще разчитат на много по-голям електрически компонент, т.е. много повече мощност, идваща от електрическата част на хибридната система. Това превръща управлението на енергията в основен фактор при пилотирането.

Състезателите ще трябва да възстановяват възможно най-много енергия при намаляване на скоростта, за да я използват в най-подходящия момент. В бързите завои обаче има малка полза от допълнителната мощност в сравнение с дългите прави.

Докато Фернандо Алонсо разговаряше с пресата в Бахрейн в петък следобед, му бяха предадени последните коментари на Макс Верстапен за новите болиди, които той определи като „Формула Е на стероиди“.

Алонсо не избърза със своята оценка и настоя, че трябва да се изчакат първите няколко състезания, преди да се правят заключения. Пилотът на Астън Мартин обаче даде за пример завой 12 на пистата „Сахир“ – десен завой, който теоретично е най-бързият на трасето.

„Тук, в Бахрейн, завой 12 исторически винаги е бил сериозно предизвикателство - обясни испанският ветеран. - Преди избирахме нивото на притискаща сила така, че да можем да преминем завой 12 с пълна газ. Намалявахме притискането, докато не успеем да го вземем на пълна скорост с нови гуми, а след това и в състезанието. Така уменията на пилота бяха решаващ фактор за бърза обиколка.

„Сега в завой 12 сме с около 50 км/ч по-бавни, защото не искаме да пилеем енергия там, а искаме да я запазим изцяло за правите. Така че, за да преминеш завой 12 със 200 км/ч вместо с 260 км/ч, всеки може да управлява колата – дори готвачът може да кара с тази скорост. Но не искаш да губиш енергия, защото ти трябва за правите“, добави той.

„Разбирам коментарите на Макс, защото от гледна точка на пилота всеки би искал да направи разликата в завоя, като караш с 5 км/ч по-бързо от другите. Сега обаче си зависим от това колко енергия ще има двигателят ти на следващата права.“

„Но в същото време това е Формула 1 и винаги е било така. Сега е енергията. Преди две години, когато Верстапен спечели всички състезания, беше притискащата сила. Той можеше да влиза в завоите с 280 км/ч, а ние – с 250 км/ч, защото нямахме неговата притискаща сила.“

„В крайна сметка това е Формула 1. Спускаме визьора и караме, това е същият автомобилен спорт. Понякога отиваме на картинг под наем тук, в Бахрейн – между другото, невероятна писта – и се забавляваме много. Така че все още обичаме автомобилния спорт, все още обичаме да се състезаваме. Разбирам, че за правилата има по-малко влияние от страна на пилотските умения. Но мисля, че след три или четири състезания може би ще имаме по-добра представа.“

Като най-опитният пилот в историята на Формула 1, дебютирал в световния шампионат през 2001, на Алонсо все още му липсват машините от неговата младост, когато пилотите караха предимно на пълна газ с минимално менажиране на гумите по време на състезанията.

Световният шампион за 2005 и 2006 добави: „Определено по отношение на чистото пилотиране, както казах миналата седмица при представянето на колата, за мен края на 90-те и началото на 2000-те ще останат ненадминати по отношение на адреналина и чистите умения от гледна точка на пилота, защото искаш да караш бързо в завоите и да намираш лимита на възможностите на колата.“

Снимки: Gettyimages

