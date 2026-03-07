Популярни
Отборите попречиха на ФИА да направи важна промяна на пистата в Австралия

  • 7 март 2026 | 03:30
  • 566
  • 0

Бунт от страна на отборите и част от пилотите попречи на ФИА да направи важна промяна на пистата „Албърт Парк“ преди началото на съботната тренировка преди Гран При на Австралия във Формула 1.

От ФИА възнамеряваха да премахнат една от петте зони за използване на активната аеродинамика, които бяха на разположение в хода на петъчните тренировки. Става дума за зоната, която е разположена между завои 8 и 9, където реална пилотите свалят крилата си, въпреки че не се движат направо.

Именно поради тази причина от ФИА имаха намерението да премахнат тази зона, за да няма притеснения за сигурността на пилотите, особено в случаите, когато те се движат един зад друг. Това обаче щеше да се отрази значително на използването на електрическата енергия, което и без това е огромен проблем на трасето в Мелбърн, на което зареждането на батерията е много трудно.

Сега това щеше да стане още по-трудно, тъй като пилотите щяха да минават една доста дълга отсечка с максимални нива на челно съпротивление, което щеше да увеличи рязко разхода на електроенергия. Това е довело до въпросната реакция от страна на отборите, които са предоставили допълнителни данни на ФИА, с които са доказали, че няма риск за безопасността на пилотите, дори и когато те се движат близо един зад друг, както се очаква да бъде в състезанието утре.

През 2022 година също имаше подобен казус с тази част от „Албърт Парк“, когато на нея за първи път беше поставена DRS зона. Тогава тя беше премахната преди съботната тренировка, след като част от пилотите се притесниха за безопасността, за което вина имаше и ефектът на подскачането. Тази зона беше възстановена година по-късно и се използваше безпроблемно в последните три издания на Гран При на Австралия.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

