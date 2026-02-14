Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

  • 14 фев 2026 | 15:03
  • 391
  • 1
Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, се пошегува, че егото на Андреа Кими Антонели е било наранено, след като италианският пилот катастрофира със своя рядък служебен автомобил Мерцедес-AMG само дни след като го е получил.

Волф обясни, че за щастие единственото пострадало нещо при инцидента е било егото на младия състезател.

Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн
Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн

Преди началото на сезон 2026 във Формула 1, Антонели получи ключовете за ексклузивен служебен автомобил Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition, чиято стойност е над 200 000 евро. Само няколко дни по-късно обаче той се удари в мантинела в Италия. За щастие, в сблъсъка не са участвали други превозни средства или хора.

„Мисля, че той е по-смутен от всеки друг и това е най-важното“, заяви Волф пред Sky Sports Germany в Бахрейн, в отговор на въпроса на колко подигравки е бил подложен Антонели при завръщането си на пистата.

Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа
Андреа Кими Антонели невредим в автомобилна катастрофа

„Веднага се зачудих дали някой е пострадал, дали той се е наранил, или, не дай Боже, дали някой друг е пострадал. Не, случаят не беше такъв. Жалко за страхотната кола, но в крайна сметка това е просто автомобил, дори и да е най-добрият AMG“, добави той с усмивка.

Автомобилът на Антонели, AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors' Edition, е изключително рядък, като от него са произведени само 200 бройки. Основният цвят е черен металик обсидиан, вдъхновен от болида на Мерцедес във Формула 1 за 2024, допълнен от ръчно рисувани сребърни стрели в задната част и акценти в тюркоазения цвят на Petronas.

Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро
Кими Антонели получи служебна кола за над 200 хиляди евро

Катастрофата в Серавале, Италия, беше потвърдена от Мерцедес в официално изявление. „Миналата събота вечер, близо до дома си в Сан Марино, Кими участва в пътен инцидент“, обясниха от базирания в Бракли отбор.

„Полицията пристигна на мястото, след като беше повикана от Кими. Неговият автомобил е бил единственият участник и въпреки че превозното средство е претърпяло щети, Кими е напълно невредим.“

Инцидентът се е случил преди Антонели да отлети за Бахрейн за предсезонните тестове.

Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред
Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

  • 14 фев 2026 | 15:25
  • 306
  • 0
Еванс отново поведе в рали „Швеция“, Солберг гони третото място

Еванс отново поведе в рали „Швеция“, Солберг гони третото място

  • 14 фев 2026 | 14:14
  • 505
  • 0
Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред

Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред

  • 14 фев 2026 | 13:58
  • 516
  • 0
Бобслеят изкушава Хамилтън и Леклер, Люис харесва и биатлона

Бобслеят изкушава Хамилтън и Леклер, Люис харесва и биатлона

  • 14 фев 2026 | 10:03
  • 958
  • 0
Такамото Кацута свали Елфин Еванс от първото място в рали "Швеция"

Такамото Кацута свали Елфин Еванс от първото място в рали "Швеция"

  • 13 фев 2026 | 20:57
  • 2428
  • 0
Паскал Верлайн спечели в Джеда и поведе във Формула Е

Паскал Верлайн спечели в Джеда и поведе във Формула Е

  • 13 фев 2026 | 20:34
  • 1094
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

ЦСКА 1948 0:1 ЦСКА, домакините доиграха първото полувреме с 10 човека и Лео Перейра отбеляза

  • 14 фев 2026 | 15:48
  • 35950
  • 100
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 20088
  • 57
Лора Христова с една грешка в първата стрелба, следете спринта със Sportal.bg

Лора Христова с една грешка в първата стрелба, следете спринта със Sportal.bg

  • 14 фев 2026 | 15:45
  • 2917
  • 0
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 7985
  • 0
Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

Играе се първият двубой от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 15:28
  • 1321
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 8285
  • 5