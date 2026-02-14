Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, се пошегува, че егото на Андреа Кими Антонели е било наранено, след като италианският пилот катастрофира със своя рядък служебен автомобил Мерцедес-AMG само дни след като го е получил.

Волф обясни, че за щастие единственото пострадало нещо при инцидента е било егото на младия състезател.

Преди началото на сезон 2026 във Формула 1, Антонели получи ключовете за ексклузивен служебен автомобил Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition, чиято стойност е над 200 000 евро. Само няколко дни по-късно обаче той се удари в мантинела в Италия. За щастие, в сблъсъка не са участвали други превозни средства или хора.

„Мисля, че той е по-смутен от всеки друг и това е най-важното“, заяви Волф пред Sky Sports Germany в Бахрейн, в отговор на въпроса на колко подигравки е бил подложен Антонели при завръщането си на пистата.

„Веднага се зачудих дали някой е пострадал, дали той се е наранил, или, не дай Боже, дали някой друг е пострадал. Не, случаят не беше такъв. Жалко за страхотната кола, но в крайна сметка това е просто автомобил, дори и да е най-добрият AMG“, добави той с усмивка.

Автомобилът на Антонели, AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors' Edition, е изключително рядък, като от него са произведени само 200 бройки. Основният цвят е черен металик обсидиан, вдъхновен от болида на Мерцедес във Формула 1 за 2024, допълнен от ръчно рисувани сребърни стрели в задната част и акценти в тюркоазения цвят на Petronas.

Катастрофата в Серавале, Италия, беше потвърдена от Мерцедес в официално изявление. „Миналата събота вечер, близо до дома си в Сан Марино, Кими участва в пътен инцидент“, обясниха от базирания в Бракли отбор.

„Полицията пристигна на мястото, след като беше повикана от Кими. Неговият автомобил е бил единственият участник и въпреки че превозното средство е претърпяло щети, Кими е напълно невредим.“

Инцидентът се е случил преди Антонели да отлети за Бахрейн за предсезонните тестове.

