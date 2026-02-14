Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бобслеят изкушава Хамилтън и Леклер, Люис харесва и биатлона

Бобслеят изкушава Хамилтън и Леклер, Люис харесва и биатлона

  • 14 фев 2026 | 10:03
  • 377
  • 0

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри към кои зимни олимпийски спортове проявява интерес, като призна, че макар да му се иска да опита ски бягане, не притежава необходимия за това ръст.

Вместо това, пилотът е нетърпелив да се пробва в бобслея и хипотетично би създал собствен отбор на екзотичната карибска държава Гренада.

Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн
„Ако трябваше да се състезавам в зимен олимпийски спорт, това щеше да е бобслей - обясни британецът. - Винаги съм искал да се занимавам с бобслей. Няма отбор на Гренада, така че може би щях да взема най-добрия си приятел Джан и още няколко души от Гренада, за да създадем отбор.“

„Или пък, обичам ски бягането, съчетано със стрелба. Щях да съм перфектен в стрелбата, защото съм много добър в това, но не толкова в ски бягането. Видях обаче, че има ямайски ски бегач, който се справя невероятно, като се има предвид, че в Ямайка няма сняг. Това е страхотна история. Но за ските е нужен добър ръст, а аз го нямам."

„Така че може би друг спорт. В бобслея щях да съм страхотен.“

Шарл Леклер: Мерцедес крие огромен потенциал
Интересно е, че съотборникът на Хамилтън във Ферари, Шарл Леклер, също избра този спорт.

„Ооо, мисля, че бобслей - заяви Шарл. - Мисля, че са четирима или петима? Един пилот и четирима спринтьори? Не знам. Всички бутат, но ще ми трябват малко по-едри момчета от мен, а аз ще бъда пилотът. Бих се справил доста добре с това.“

Ред Бул: Ние сме №4, Ферари, Мерцедес и Макларън са по-бързи
