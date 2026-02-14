Бобслеят изкушава Хамилтън и Леклер, Люис харесва и биатлона

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри към кои зимни олимпийски спортове проявява интерес, като призна, че макар да му се иска да опита ски бягане, не притежава необходимия за това ръст.

Вместо това, пилотът е нетърпелив да се пробва в бобслея и хипотетично би създал собствен отбор на екзотичната карибска държава Гренада.

„Ако трябваше да се състезавам в зимен олимпийски спорт, това щеше да е бобслей - обясни британецът. - Винаги съм искал да се занимавам с бобслей. Няма отбор на Гренада, така че може би щях да взема най-добрия си приятел Джан и още няколко души от Гренада, за да създадем отбор.“

„Или пък, обичам ски бягането, съчетано със стрелба. Щях да съм перфектен в стрелбата, защото съм много добър в това, но не толкова в ски бягането. Видях обаче, че има ямайски ски бегач, който се справя невероятно, като се има предвид, че в Ямайка няма сняг. Това е страхотна история. Но за ските е нужен добър ръст, а аз го нямам."

„Така че може би друг спорт. В бобслея щях да съм страхотен.“

Интересно е, че съотборникът на Хамилтън във Ферари, Шарл Леклер, също избра този спорт.

„Ооо, мисля, че бобслей - заяви Шарл. - Мисля, че са четирима или петима? Един пилот и четирима спринтьори? Не знам. Всички бутат, но ще ми трябват малко по-едри момчета от мен, а аз ще бъда пилотът. Бих се справил доста добре с това.“

