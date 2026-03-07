Популярни
Формула 1 ще използва удължената стартова процедура

Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди, че ще използва удължената стартова процедура във Формула 1, която беше изпробвана по време на финалния предсезонен тест в Бахрейн преди две седмици.

Така, след като последната кола се нареди на стартовата решетка преди началото на всяко състезание или спринт, ще следва кратко забавяне от около пет секунди преди светването на първата от петте червени светлини. Причината за това забавяне е наличието на турбо лаг, който съществува след премахването на MGU-H елемента от задвижващите системи.

До края на миналата година именно той помагаше за завъртането на турбините, които сега биват задвижвани изцяло от газовете в изпускателните системи. Това води до турбо лаг, което пък създаде огромни притеснения за стартовете, тъй като съществуваше реален шанс някой пилот да не може да потегли, което да създаде риск за безопасността на всички.

Поради тази причина в Бахрейн беше изпробвана тази удължена стартова процедура, чиято цел е пилотите да имат време да завъртят своите турбини преди старта. Тя даде положителни резултати по време на тренировъчните стартове в Бахрейн и съответно сега ще бъде наложена като стандартна.

