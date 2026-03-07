Ръсел с огромен аванс, Антонели с тежка катастрофа преди квалификацията в Мелбърн

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Австралия, с която стартира сезонът във Формула 1.

Последният час за подготовка на „Албърт Парк“ беше белязан и от първия по-сериозен инцидент за годината, чийто автор беше Андреа Кими Антонели. Младият състезател на Мерцедес катастрофира във втория завой в началото на финалните квалификационни симулации и практически унищожи своята кола.

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZC1PrM1JE0 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Италианецът загуби контрол върху своя болид, след като премина през изкуствената трева в края на бордюра от вътрешната страна на втората крива. Това доведе до завъртане и удар в предпазната стена от външната страна на завоя. Последва рикошет и удар и в стената от другата страна на трасето, което доведе до счупване на три от четирите ъгъла на колата на Антонели.

🔴 RED FLAG 🔴



Kimi Antonelli has suffered a hefty crash at Turn 2. He is out of the car#F1 #AusGP pic.twitter.com/sWkIOXD4gY — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

След неговия инцидент последва спиране на сесията, но маршалите успяха сравнително бързи да почистят пистата и тренировката беше подновена четири минути преди нейния край. Това даде шанс на пилотите да направят по още една летяща обиколка с меки гуми и малко гориво преди първата квалификация за сезона.

Back to green 🟢



FP3 resumes with just over 5️⃣ minutes remaining! 😮‍💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/hIXqEWTkQ7 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

В своя финален тур за сесията Ръсел завъртя обиколка за 1:19.053 и по този начин изпревари с цели 0.616 секунди бившия си съотборник Люис Хамилтън, който се класира втори. Тройката оформи вторият пилот на Ферари Шарл Леклер, който изостана с 0.774 от Ръсел, след като не успя да подобри своето време в края на тренировката.

Free Practice is complete in Melbourne! ✅



George Russell sets a blistering lap to top the timesheets in Final Practice 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/ew2SqifQSR — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Местният любимец Оскар Пиастри и Исак Хаджар се наредиха четвърти и пети, но и двамата завършиха на над секунда за Ръсел. Пиастри изостана с 1.034 от лидера на Мерцедес, а Хаджар беше с още 0.050 по-бавен. В топ 10 в края на последния час за подготовка в Мелбърн влязоха още Макс Верстапен, Антонели, световният шампион Ландо Норис, Габриел Бортолето и Оливър Беарман.

Самата последна тренировка в Австралия започна със закъснение от 20 минути след инцидент в състезанието от Формула 3, който наложи поправи по предпазните заграждения в петия завой. Освен Антонели проблеми в хода на сесията имаше още за Карлос Сайнц и Ланс Строл, които не успяха да направят нито една летяща обиколка.

The start of FP3 has been delayed 🚨



Barrier repairs are ongoing at Turn 5 after an incident in Formula 3 #F1 #AusGP pic.twitter.com/Nsxkk4q1oS — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Сайнц трябваше да спре в края на обиколката още в самото начало на тренировката с повреда, което наложи първото от двете спирания на сесията. Строл пък изобщо не излезе на пистата заради поредната доза технически трудности на Астън Мартин и Хонда.

🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Carlos Sainz has stopped at the entry of the pit lane 🚨#F1 #AusGP pic.twitter.com/wpTwfmN9ch — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Уикендът за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава в 7:00 часа българско време с квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages