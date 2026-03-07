Ръсел с огромен аванс, Антонели с тежка катастрофа преди квалификацията в Мелбърн

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Австралия, с която стартира сезонът във Формула 1.
Последният час за подготовка на „Албърт Парк“ беше белязан и от първия по-сериозен инцидент за годината, чийто автор беше Андреа Кими Антонели. Младият състезател на Мерцедес катастрофира във втория завой в началото на финалните квалификационни симулации и практически унищожи своята кола.
Италианецът загуби контрол върху своя болид, след като премина през изкуствената трева в края на бордюра от вътрешната страна на втората крива. Това доведе до завъртане и удар в предпазната стена от външната страна на завоя. Последва рикошет и удар и в стената от другата страна на трасето, което доведе до счупване на три от четирите ъгъла на колата на Антонели.
След неговия инцидент последва спиране на сесията, но маршалите успяха сравнително бързи да почистят пистата и тренировката беше подновена четири минути преди нейния край. Това даде шанс на пилотите да направят по още една летяща обиколка с меки гуми и малко гориво преди първата квалификация за сезона.
В своя финален тур за сесията Ръсел завъртя обиколка за 1:19.053 и по този начин изпревари с цели 0.616 секунди бившия си съотборник Люис Хамилтън, който се класира втори. Тройката оформи вторият пилот на Ферари Шарл Леклер, който изостана с 0.774 от Ръсел, след като не успя да подобри своето време в края на тренировката.
Местният любимец Оскар Пиастри и Исак Хаджар се наредиха четвърти и пети, но и двамата завършиха на над секунда за Ръсел. Пиастри изостана с 1.034 от лидера на Мерцедес, а Хаджар беше с още 0.050 по-бавен. В топ 10 в края на последния час за подготовка в Мелбърн влязоха още Макс Верстапен, Антонели, световният шампион Ландо Норис, Габриел Бортолето и Оливър Беарман.
Самата последна тренировка в Австралия започна със закъснение от 20 минути след инцидент в състезанието от Формула 3, който наложи поправи по предпазните заграждения в петия завой. Освен Антонели проблеми в хода на сесията имаше още за Карлос Сайнц и Ланс Строл, които не успяха да направят нито една летяща обиколка.
Сайнц трябваше да спре в края на обиколката още в самото начало на тренировката с повреда, което наложи първото от двете спирания на сесията. Строл пък изобщо не излезе на пистата заради поредната доза технически трудности на Астън Мартин и Хонда.
Уикендът за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава в 7:00 часа българско време с квалификацията.
Снимки: Gettyimages