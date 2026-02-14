Джордж Ръсел: Тестът в Бахрейн е отрезвяващ за Мерцедес, Ред Бул са по-напред

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел заяви, че отборът му е в ролята на догонващ, тъй като Ред Бул е фаворитът в началото на сезон 2026.

Преди старта на предсезонните тестове Мерцедес беше сочен за основен претендент на фона на слуховете за мощния си нов двигател. Надеждното представяне на отбора по време на шейкдауна в Барселона само затвърди очакванията, че базираният в Бракли тим ще започне новата ера в спорта с предимство.

След първия тест в Бахрейн обаче отборите, използващи задвижващи системи на Мерцедес, побързаха да изтъкнат силното представяне на Ред Бул и техния първи двигател, разработен изцяло вътрешно. Те посочиха впечатляващото разгръщане на енергията по правите, което е ясно видимо от GPS данните.

Въпреки че нито един отбор или производител на двигатели не би разкрил пълния си потенциал на толкова ранен етап, Ръсел подкрепи коментарите на Карлос Сайнц от Уилямс и световния шампион Ландо Норис от Макларън, че Ред Бул е отборът, който трябва да бъде смятан за фаворит първия кръг в Мелбърн.

„Наистина мисля, че този тест беше нещо като отрезвяване за всички нас - обясни британецът. - Първо, през зимата имаше огромно количество коментари относно Мерцедес и нашата задвижваща система, като всичко това бяха спекулации, защото в онзи момент никой нищо не знаеше. Истината е, че Ред Бул още от първия ден в Барселона стъпиха на пистата с летящ старт и бяха доста пред всички свои конкуренти, тоест пред нас, Ферари и останалите.“

„Тук, в Бахрейн, още в първия ден те отново се представиха изключително силно. Така че в момента те определено са отборът, който трябва да бъде победен. Имаме още работа.“

Той добави: „И те не са просто с малка крачка напред. Говорим за порядъка на половин до една секунда предимство в разгръщането на мощността в рамките на една обиколка. Доста е плашещо да се види такава разлика.“

От Ред Бул категорично оспорват тези твърдения. Техният технически директор Пиер Ваше постави отбора на четвърто място в подреждането зад водещото трио Мерцедес, Ферари и Макларън. Макс Верстапен също не приема сериозно предположенията, че Мерцедес изостават, тъй като е убеден, че техните задвижващи системи ще бъдат доминиращи, след като бъдат използвани на пълна мощност в Австралия.

Ръсел отговори по следния начин на коментарите на Верстапен: „Е, надявам се да имаме голям коз в ръкава си. Разбира се, по време на тестовете никой не кара на максимална мощност и все още всички се учим.“

„Но истината е, че те започнаха много по-добре от всеки друг отбор. И когато се сравняваме не само с Ред Бул, но и с Ферари, те също изглеждат в добра позиция. Мисля, че тази година сме създали много силен автомобил.“

„Разбира се, всички разговори около нашата конкурентоспособност за този сезон се основаваха на задвижващата система. Ще има голямо развитие, но в момента Ред Бул са отборът, който е фаворит в тази област. Доста е впечатляващо какво са постигнали, имайки предвид, че са изцяло нов екип. Надяваме се, че можем да ги настигнем.“

