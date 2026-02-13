Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели даде най-доброто време в края на първия предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, който се проведе пред последните три дни на пистата „Сахир“ в Бахрейн.
Италианецът, който загуби много от времето си за подготовка вчера и онзи ден с технически проблеми, завъртя обиколка за 1:33.669, с която изпревари с 0.249 съотборника си Джордж Ръсел, който беше най-бърз сутринта. Двамата пилоти на Сребърните стрели бяха единствените, които успяха да слязат под 1:34 за обиколка в рамките на първия тридневен тест в Бахрейн.
Непосредствено зад тях на третата позиция се класира Люис Хамилтън, който кара през целия ден за Ферари днес. Седемкратният шампион постигна своята най-добра обиколка за деня в сутрешната сесия, а в общото класиране той завърши на 0.540 зад Антонели.
Оскар Пиастри, който също кара през целия ден, беше последният, който регистрира пасив от по-малко от секунда спрямо лидера. Австралийският пилот на Макларън завъртя обиколка в следобедната сесия, която беше с 0.880 по-бавна от рекордния тур на Антонели.
С времето си от сутрешната сесия Макс Верстапен се нареди пети, непосредствено пред съотборника си Исак Хаджар, който кара следобед. Двамата бяха със съответно 1.672 и 1.941 по-бавни от лидера, а зад тях в топ 10 влязоха още Естебан Окон, Франко Колапинто, Оливър Беарман и Нико Хюлкенберг. От тях Окон и Хюлкенберг караха следобед за Хаас и Ауди, Беарман сутринта за Хаас, а Колапинта цял ден за Алпин.
В следобедната сесия отново имаше един червен флаг, който беше показан малко преди края на времето за подготовка, когато Хамилтън спря на влизането в осмия завой. Реално британецът почти не загуби време, тъй като така или иначе в последните минути има предвидени различни тестове на системите за безопасност като кола на сигурността, виртуална кола на сигурността и прочие. Те се състояха, след като маршалите сравнително бързо отстраниха спрелия болид на Ферари от опасната му позиция и това позволи сесията да бъде подновена при оставащи осем минути, за да се проведат въпросните тестове.
По време на тези тестове Колапинто беше много близо до това да катастрофира на старт-финалната права, докато загряваше задните си гуми преди тренировъчен старт от стартовата решетка. Впоследствие аржентинецът остана без мощност малко след потеглянето си и трябваше да паркира още преди първия завой.
Най-активен днес беше Пиастри, който завъртя общо 161 тура, което е със само десет по-малко от цели три състезателни дистанции на „Сахир“. Хамилтън завърши деня със 150 обиколки за Ферари, а зад него се наредиха съотборниците в Уилямс Алекс Албон и Карлос Сайнц, които завъртяха общо 148 обиколки. Само един отбор завърши деня с по-малко от 100 тура, а това беше Астън Мартин, чийто единствен пилот днес Ланс Строл направи само 72 обиколки след серия от технически проблеми в двигателя на Хонда.
Предсезонните тестове във Формула 1 за 2026 година ще продължат следващата седмица с финалните три дни за подготовка пред старта на шампионата. Те отново ще се проведат в Бахрейн от сряда до петък включително.
Снимки: Gettyimages