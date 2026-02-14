Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Легендата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален говори пред българските журналисти, които са акредитирани на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Той призна, че е тотално изненадан от успеха за Лора Христова, който спечели бронзов медал. Оле Ейнар Бьорндален е осемкратен олимпийски шампион, трикратен сребърен медалист и носител на бронзов медал от олимпиадите в Нагано, Солт Лейк Сити, Торино и Сочи. Той е единственият биатлонист, спечелил четири златни медала от една олимпиада – (тази през 2002 г). Бьорндален е носител на Световната купа по биатлон за 1998, 2003, 2005, 2006, 2008 и 2009 г., 19-кратен световен шампион, 11-кратен световен вицешампион и 9-кратен носител на бронзов медал от световни първенства. Ето, какво сподели легендата:

- Г-н Бьорндален, как се чувствате на Игрите?

- Отлично. Всичко около мен е много добре.

- В момента сте анализатор, не ви ли се иска да бяхте на трасето, като гледате какво се случва тук в Антхолц-Антерселва? Липсват ли ви състезанията?

- Разбира се, липсват ми. Да се състезаваш е уникално, винаги съм искал да съм атлет. Но прекарах много, много години в спорта - почти 30. Имах страхотна кариера, сега се чувствам добре и като гледам отстрани.

- А как се чувствате в момент, точно в който сънародникът ви Йоханес Клаебо застава на старт в ски-бягането и може да изравни и подобри олимпийските ви рекорди (б.а. - Бьорндален има осем златни олимпийски медала в биатлона, 4 сребърни и два бронзови)?

- Това е отлично за него. Но сега времената са други. За първи път участвах на Олимпиада през 1994 година. Но тогава дисциплините бяха три, а сега са много повече и Клаебо участва в 6, а дори и в 7. Тоест, по-лесно се печели олимпийско злато. Така е със сигурност. Но Клаебо го заслужава. Затова и казвам, че е трудно да се сравняват времената. Ще призная обаче, че нивото в ски-бягането е много високо, има няколко нации, които го държат такова - те печелят постоянно, но Клаебо определено е N 1. Мисля, че ще подобри рекорда ми.

- В биатлона обаче Норвегия сякаш се представя колебливо?

- Колебливо? Преди старта на 10 километра спринт при мъжете имаме злато и сребро. Това не е толкова зле. Но към нас винаги има големи очаквания. Доминирали сме преди и затова е така. И пак ще го направим. Имаме много силен отбор.

- А следите ли стартовете при жените?

- Разбира се. Ще ме питате за лудостта, която сътвори българката... Удивително!

- Да, точно така

- Лора Христова спечели бронз?

- Невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам отлично Милена Тодорова. Тя обаче пропусна съществена част от сезона. Нейната колежка (б.а. - визира Лора Христова) направи подиум. Това беше тотална изненада за мен.

- Не познавате Лора...

- Не, наложи ми се да потърся информация за нея. Но сега ще я следя! Защото наистина тя за мен направи най-голямата изненада.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри