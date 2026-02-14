Популярни
Норич се справи с Уест Бромич

  • 14 фев 2026 | 20:07
  • 416
  • 0
Норич се справи с Уест Бромич

Норич преодоля четвъртия кръг на ФА Къп след победа с 3:1 над Уест Бромич в мач, противопоставил два отбора от Чемпиъншип. “Канарчетата” доминираха през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с гол аванс, но гостите изравниха и домакините трябваше да разчитат на късни голове.

Норич изглеждаше в пълен контрол след първата част. Новото попълнение Парис Магома за първи път бе титуляр и откри резултата в 31-ата минута след удар с глава. Вратарят на гостите на три пъти спря Джош Грифитс преди почивката в полувреме, в което домакините играха отлично.

През втората част обаче УБА подобри представянето си и успя да изравни с гол на Джош Мая. Норич не игра добре след почивката, но успя да поведе отново осем минути преди края на редовното време след отлична атака, завършена от резервата Бен Крайсенс. В добавеното време Мохамед Туре отбеляза трето попадение за домакините. Австралиецът, който бе привлечен преди две седмици от датския Рандерс, вече има пет гола в последните три мача.

Снимки: Imago

