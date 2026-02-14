Популярни
  3. Саутхамптън продължи напред в ФА Къп след втори успех над Лестър за седмица

  • 14 фев 2026 | 19:48
  • 344
  • 0
Саутхамптън достигна до петия кръг в ФА Къп след труден успех с 2:1 над Лестър след продължения. Двата тима завършиха наравно 1:1 в редовното време след попадения на Кайл Ларин (45+1’) в края на първата част за “светците” и Оливър Скип (52’) в началото на второто полувреме за “лисиците”. Победният гол за домакините бе дело на резервата Джеймс Брий в 109-ата минута на двубоя. Това бе втори успех за Саутхамптън над този противник в последната седмица, след като те постигнаха драматична победа над Лестър с 4:3 само преди няколко дни.

Двата тима до голяма степен си разделиха по едно полувреме, след като до почивката домакините доминираха и пропуснаха няколко шанса, за да стигнат в крайна сметка до откриване на резултата в добавеното време чрез гола на Ларин. След почивката Лестър опита да отвърне на отправеното предизвикателство и успяха да изравнят още в самото начало на срещата. Те владееха топката малко повече от своя противник, но това не водеше до някаква по-сериозна доминация на терена и така се стигна до продължения, в които всичко бе решено с гол на резервата Джеймс Брий, който се разписа в 109-ата минута.

По този начин “светците” достигнаха до петия кръг, макар и след продължения. “Лисиците” продължават с кошмарния си сезон и днес не само отпаднаха от ФА Къп, а благодарение на резултатите на останалите тимове в Чемпиъншип, които вече отпаднаха от турнира за Купата, се свлякоха и в зоната на изпадащите във второто ниво на английския футбол.

Снимки: Gettyimages

