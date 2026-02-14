Уест Хам се измъчи срещу третодивизионен отбор

Уест Хам се класира за осминафиналите на ФА Къп след победа с 1:0 при гостуването си на Бъртън. “Чуковете” имаха сериозни проблеми срещу тима от Лига 1 и стигнаха до успеха след продължения. Срещата завърши 0:0 в редовното време, а единственият гол в мача реализира влезлият като резерва Крисенсио Съмървил в 95-ата минута. Той отбеляза шестото си попадения в последните седем мача. Гостите завършиха мача с 10 души, след като Фреди Потс бе изгонен в първото продължение, но те удържаха преднината си.

Самолет с банер против собствениците на Уест Хам прелетя над стадиона преди двубоя. Представянето на тима не подобри настроението на феновете на лондончани. Нуно Еспирито Санто бе направил 10 промени в състава и неговите играчи бяха сериозно затруднени срещу отбор, който се намира в зоната на изпадащите в третото ниво на английския футбол.

Full-time at the Pirelli Stadium ⚽️ @WestHam edge past a spirited @burtonalbionfc in a tense #EmiratesFACup fourth round encounter.



📺 Watch live on @footballontnt and @discoveryplusUK pic.twitter.com/JjrNom0LgU — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 14, 2026

Бъртън бе отлично организиран и успя да се противопостави на “чуковете” в рамките на редовното време, което няма да се запомни с много. Към края на второто полувреме Съмървил влезе в игра и отново демонстрира, че се намира във великолепна форма. В началото на първото продължение той успя да открие резултата с удар от границата на наказателното поле. В 101-ата минута Потс получи червен картон заради опасно влизане в краката на Юлиан Ларсон, но гостите запазиха аванса си до края.

