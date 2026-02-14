Нюкасъл с брилянтен обрат над Астън Вила за едно полувреме

Нюкасъл постигна успех с 3:1 като гост на Астън Вила и се класира за петия кръг на ФА Къп. Двата тима изиграха изключително интересен двубой, в който си разделиха по едно полувреме. Бирмингамци излязоха напред в резултата още в 14-ата минута, когато Тами Ейбрахам реализира, но до голяма степен ситуацията на терена бе категорично променена в първата минута на добавеното време, когато вратарят Марко Бизот бе изгонен. “Свраките” взеха изцяло инициативата след почивката, когато осъществиха пълен обрат с две попадения на Сандро Тонали (63’, 76’) и едно на Ник Волтемаде (88’).

Срещата започна отлично за домакините, които успяха да излязат напред още преди изтичането на четвърт час., когато Дъглас Луис изпълни по чудесен начин фал от добра позиция. Футболистите на тима от английския север очакваха директен опит, но вместо това бразилецът прехвърли стената, подавайки към Ейбрахам, който пое на ръце и откри резултата. Повторенията показаха, че нападателят е в засада. Последваха нови силни минути за домакините, а с нови пропуски се отличиха Леон Бейли и отново Ейбрахам. Нещата обаче се промениха категорично в добавеното време, когато резервният вратар на Астън Вила Бизот, който бе получил шанс в днешния двубой, направи грубо нарушение срещу опитващия се да се откъсне Джейкъб Мърфи. До голяма степен вина за ситуацията носи и Люка Дин, който сгреши при опита си за изчистване.

Веднага след старта на второто полувреме Нюкасъл се настани в половината на противника и започна да търси изравняването. Първоначално играчите на Еди Хау не достигаха до чисти голови положения, но това се промени след час игра. Тогава Люка Динг блокира опит за изстрел с ръка. Реферът Крис Кавана сгреши, тъй като не забеляза, че бранителят е вътре в наказателното поле и отсъди фал пред пеналта. ВАР не можеше да се намеси, тъй като системата не е налична в този турнир. Въпреки това изпълнението на Киърън Трипиър предизвика хаос в защитата на Вила, а лошо изчистване даде възможност на дебнещия Тонали да стреля от границата на наказателното поле и да изравни.

Еди Хау направи няколко офанзивни смени очевидно в търсене на успеха в редовното време и нова крачка в тази посока бе направена по-малко от петнайсет минути по-късно, когато до голяма степен Тонали повтори упражнението с нов брилянтен изстрел. Точка на спора постави Ник Волтемаде, след като рожденикът в днешния ден се възползва от една възможност и достигна до третото попадение и подпечата успеха на Нюкасъл и продължаването на “свраките” в следващата фаза на ФА Къп.

