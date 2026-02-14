Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Нюкасъл с брилянтен обрат над Астън Вила за едно полувреме

Нюкасъл с брилянтен обрат над Астън Вила за едно полувреме

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 802
  • 0
Нюкасъл с брилянтен обрат над Астън Вила за едно полувреме

Нюкасъл постигна успех с 3:1 като гост на Астън Вила и се класира за петия кръг на ФА Къп. Двата тима изиграха изключително интересен двубой, в който си разделиха по едно полувреме. Бирмингамци излязоха напред в резултата още в 14-ата минута, когато Тами Ейбрахам реализира, но до голяма степен ситуацията на терена бе категорично променена в първата минута на добавеното време, когато вратарят Марко Бизот бе изгонен. “Свраките” взеха изцяло инициативата след почивката, когато осъществиха пълен обрат с две попадения на Сандро Тонали (63’, 76’) и едно на Ник Волтемаде (88’).

Срещата започна отлично за домакините, които успяха да излязат напред още преди изтичането на четвърт час., когато Дъглас Луис изпълни по чудесен начин фал от добра позиция. Футболистите на тима от английския север очакваха директен опит, но вместо това бразилецът прехвърли стената, подавайки към Ейбрахам, който пое на ръце и откри резултата. Повторенията показаха, че нападателят е в засада. Последваха нови силни минути за домакините, а с нови пропуски се отличиха Леон Бейли и отново Ейбрахам. Нещата обаче се промениха категорично в добавеното време, когато резервният вратар на Астън Вила Бизот, който бе получил шанс в днешния двубой, направи грубо нарушение срещу опитващия се да се откъсне Джейкъб Мърфи. До голяма степен вина за ситуацията носи и Люка Дин, който сгреши при опита си за изчистване.

Веднага след старта на второто полувреме Нюкасъл се настани в половината на противника и започна да търси изравняването. Първоначално играчите на Еди Хау не достигаха до чисти голови положения, но това се промени след час игра. Тогава Люка Динг блокира опит за изстрел с ръка. Реферът Крис Кавана сгреши, тъй като не забеляза, че бранителят е вътре в наказателното поле и отсъди фал пред пеналта. ВАР не можеше да се намеси, тъй като системата не е налична в този турнир. Въпреки това изпълнението на Киърън Трипиър предизвика хаос в защитата на Вила, а лошо изчистване даде възможност на дебнещия Тонали да стреля от границата на наказателното поле и да изравни.

Еди Хау направи няколко офанзивни смени очевидно в търсене на успеха в редовното време и нова крачка в тази посока бе направена по-малко от петнайсет минути по-късно, когато до голяма степен Тонали повтори упражнението с нов брилянтен изстрел. Точка на спора постави Ник Волтемаде, след като рожденикът в днешния ден се възползва от една възможност и достигна до третото попадение и подпечата успеха на Нюкасъл и продължаването на “свраките” в следващата фаза на ФА Къп.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

  • 14 фев 2026 | 21:35
  • 796
  • 0
Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

  • 14 фев 2026 | 21:33
  • 456
  • 0
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1335
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1881
  • 2
Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

  • 14 фев 2026 | 21:00
  • 439
  • 0
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3096
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 88590
  • 677
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 33006
  • 26
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 7804
  • 21
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3096
  • 3
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1335
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1881
  • 2