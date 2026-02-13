Ръсел: Преднината на Ред Бул е дори по-плашеща, отколкото смята Тото Волф

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел подкрепи мнението на Тото Волф относно конкурентоспособността на болида RB22, като подчерта значителното предимство в представянето на Ред Бул на този етап.

В разговор с медии в Бахрейн, британецът изрази твърдото си убеждение, че в момента Ред Бул са ясният фаворит, с изумителна разлика спрямо останалите отбори.

„Истината е, че Ред Бул още от първия ден в Барселона, в който стъпиха на пистата и бяха далеч пред всички свои конкуренти – нас, Ferrari и останалите. Тук, в Бахрейн, още от първия ден отново бяха безпогрешни. В момента те определено са отборът, който трябва да бъде преследван за победата. Доста е лесно да направиш подобрения, когато имаш три дни тестове на едно и също място. Но когато отидеш в Мелбърн и разполагаш с три тренировъчни сесии, имаш три часа тренировки преди квалификацията. Въз основа на това, което видяхме в Барселона и Бахрейн, Ред Бул ще бъдат напред.“

Ръсел също така заяви: „Не мисля, че някой трябва да гледа към нас. Трябва да се гледа към най-конкурентния автомобил на стартовата решетка, който в момента е този на Ред Бул.“

„Те не са просто една малка крачка напред. Говорим за порядъка на половин до една секунда на обиколка. Така че е доста плашещо да се види тази разлика. В Ред Бул винаги са създавали много добър автомобил през последните 15 години, дори когато не са имали страхотен двигател, така че този тест беше наистина показателен за много от нас.“

Техническият директор на Ред Бул, Пиер Ваше, зае твърда позиция, отхвърляйки предположението на Волф, че RB22 в момента представлява еталон за останалата част от стартовата решетка.

На въпрос къде според Ред Бул се намират в настоящата подредба, Ваше отговори следното: „Трудно е да се каже. Със сигурност не сме еталонът. Ясно се вижда, че водещите три отбора – Ферари, Мерцедес и Макларън - са пред нас, поне така изглежда според нашия анализ, а ние сме зад тях. Смятаме, че там се намираме в момента.“

Снимки: Gettyimages