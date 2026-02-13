Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: Преднината на Ред Бул е дори по-плашеща, отколкото смята Тото Волф

Ръсел: Преднината на Ред Бул е дори по-плашеща, отколкото смята Тото Волф

  • 13 фев 2026 | 15:36
  • 595
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел подкрепи мнението на Тото Волф относно конкурентоспособността на болида RB22, като подчерта значителното предимство в представянето на Ред Бул на този етап.

В разговор с медии в Бахрейн, британецът изрази твърдото си убеждение, че в момента Ред Бул са ясният фаворит, с изумителна разлика спрямо останалите отбори.

Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн
Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн

„Истината е, че Ред Бул още от първия ден в Барселона, в който стъпиха на пистата и бяха далеч пред всички свои конкуренти – нас, Ferrari и останалите. Тук, в Бахрейн, още от първия ден отново бяха безпогрешни. В момента те определено са отборът, който трябва да бъде преследван за победата. Доста е лесно да направиш подобрения, когато имаш три дни тестове на едно и също място. Но когато отидеш в Мелбърн и разполагаш с три тренировъчни сесии, имаш три часа тренировки преди квалификацията. Въз основа на това, което видяхме в Барселона и Бахрейн, Ред Бул ще бъдат напред.“

Ръсел също така заяви: „Не мисля, че някой трябва да гледа към нас. Трябва да се гледа към най-конкурентния автомобил на стартовата решетка, който в момента е този на Ред Бул.“

Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен
Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен

„Те не са просто една малка крачка напред. Говорим за порядъка на половин до една секунда на обиколка. Така че е доста плашещо да се види тази разлика. В Ред Бул винаги са създавали много добър автомобил през последните 15 години, дори когато не са имали страхотен двигател, така че този тест беше наистина показателен за много от нас.“

Техническият директор на Ред Бул, Пиер Ваше, зае твърда позиция, отхвърляйки предположението на Волф, че RB22 в момента представлява еталон за останалата част от стартовата решетка.

Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес
Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес

На въпрос къде според Ред Бул се намират в настоящата подредба, Ваше отговори следното: „Трудно е да се каже. Със сигурност не сме еталонът. Ясно се вижда, че водещите три отбора – Ферари, Мерцедес и Макларън - са пред нас, поне така изглежда според нашия анализ, а ние сме зад тях. Смятаме, че там се намираме в момента.“

Ланс Строл с много мрачна прогноза за темпото на Астън Мартин
Ланс Строл с много мрачна прогноза за темпото на Астън Мартин
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен

Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен

  • 13 фев 2026 | 15:06
  • 515
  • 0
Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес

Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес

  • 13 фев 2026 | 14:55
  • 667
  • 0
Елфин Еванс поведе в рали "Швеция", Солберг потъна до 5-то място

Елфин Еванс поведе в рали "Швеция", Солберг потъна до 5-то място

  • 13 фев 2026 | 14:26
  • 1021
  • 0
Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн

Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн

  • 13 фев 2026 | 13:07
  • 5224
  • 1
Нювил: Чувствам се като Хамилтън

Нювил: Чувствам се като Хамилтън

  • 13 фев 2026 | 12:55
  • 394
  • 0
Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман

Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман

  • 13 фев 2026 | 12:31
  • 2193
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15832
  • 40
Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 959
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 21738
  • 39
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 17092
  • 23
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 20660
  • 9
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 8596
  • 1