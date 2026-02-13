Популярни
Шарл Леклер: Мерцедес крие огромен потенциал

  • 13 фев 2026 | 18:50
  • 463
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер предупреди, че Мерцедес „крие огромен потенциал“ от своите съперници във Формула 1 за сезон 2026, след първия предсезонен тест в Бахрейн. Първият официален тридневен тест с новите технически регулации се оказа труден за разчитане, като Макларън, Ферари и Мерцедес McLaren, Ferrari излязоха начело.

През целия петък отбори като Ред Бул, Макларън и Мерцедес омаловажаваха моментната си форма, като същевременно сочеха други за фаворити на този етап.

Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн
Кими Антонели с най-добро време в края на първия тест в Бахрейн

По време на първия тест тимът на Мерцедес многократно беше обвиняван, че умишлено не показва пълния си потенциал, въпреки че „Сребърните стрели“ оглавиха класирането в петък с Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.

Пилотът на Ферари Шарл Леклер коментира дали Мерцедес и Ред Бул крият реалното си темпо и заяви следното: "Мисля, че Ред Бул показаха малко повече от Мерцедес и бяха много впечатляващи."

„Смятам, че Mercedes крие огромен потенциал. Само времето ще покаже колко точно са скрили.“

Ред Бул: Ние сме №4, Ферари, Мерцедес и Макларън са по-бързи
Ред Бул: Ние сме №4, Ферари, Мерцедес и Макларън са по-бързи

Ферари също се представи впечатляващо по време на теста, като Скудерията завърши на трето място в петък с Люис Хамилтън. Въпреки че британецът спря на пистата 10 минути преди края на петъчната сесия, пробегът и надеждността на Ferrari бяха на високо ниво.

В падока дори се появиха слухове, че Ферари не са сменяли задвижващата система в болида на Хамилтън от първия тест в Барселона.

Ръсел: Преднината на Ред Бул е дори по-плашеща, отколкото смята Тото Волф
Ръсел: Преднината на Ред Бул е дори по-плашеща, отколкото смята Тото Волф

„Ако миналата година имаше само две-три неща, с които можеше да си играеш, за да скриеш потенциала си, сега те може би са 10 или 15. С тези нови системи има толкова много начини, по които наистина можеш да скриеш представянето си в сравнение с предишни години", коментира Леклер.

„Така че по отношение на самото представяне е трудно да се каже. По отношение на надеждността мисля, че изглеждаме добре. Това е вярно и е положителен знак.“

Леклер: Новите коли не са най-забавните, различни са
Леклер: Новите коли не са най-забавните, различни са
Снимки: Imago

