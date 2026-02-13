Шарл Леклер: Мерцедес крие огромен потенциал

Пилотът на Ферари Шарл Леклер предупреди, че Мерцедес „крие огромен потенциал“ от своите съперници във Формула 1 за сезон 2026, след първия предсезонен тест в Бахрейн. Първият официален тридневен тест с новите технически регулации се оказа труден за разчитане, като Макларън, Ферари и Мерцедес McLaren, Ferrari излязоха начело.
През целия петък отбори като Ред Бул, Макларън и Мерцедес омаловажаваха моментната си форма, като същевременно сочеха други за фаворити на този етап.
По време на първия тест тимът на Мерцедес многократно беше обвиняван, че умишлено не показва пълния си потенциал, въпреки че „Сребърните стрели“ оглавиха класирането в петък с Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
Пилотът на Ферари Шарл Леклер коментира дали Мерцедес и Ред Бул крият реалното си темпо и заяви следното: "Мисля, че Ред Бул показаха малко повече от Мерцедес и бяха много впечатляващи."
„Смятам, че Mercedes крие огромен потенциал. Само времето ще покаже колко точно са скрили.“
Ферари също се представи впечатляващо по време на теста, като Скудерията завърши на трето място в петък с Люис Хамилтън. Въпреки че британецът спря на пистата 10 минути преди края на петъчната сесия, пробегът и надеждността на Ferrari бяха на високо ниво.
В падока дори се появиха слухове, че Ферари не са сменяли задвижващата система в болида на Хамилтън от първия тест в Барселона.
„Ако миналата година имаше само две-три неща, с които можеше да си играеш, за да скриеш потенциала си, сега те може би са 10 или 15. С тези нови системи има толкова много начини, по които наистина можеш да скриеш представянето си в сравнение с предишни години", коментира Леклер.
„Така че по отношение на самото представяне е трудно да се каже. По отношение на надеждността мисля, че изглеждаме добре. Това е вярно и е положителен знак.“
Снимки: Imago