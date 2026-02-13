Ландо Норис за Макс Верстапен: Може да се пенсионира, ако не харесва колите за 2026!

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че Макс Верстапен „може да се пенсионира“, ако не харесва болидите за 2026, след като нидерландецът отправи остри критики към тях по време на теста в Бахрейн.
Новите технически правила за сезон 2026 досега предизвикват смесени реакции от пилотите след първите тестове в Барселона и трите дни изпитания в Бахрейн.
В сряда пилотът на Ферари Люис Хамилтън отбеляза, че новите коли се усещат „по-бавни от GP2“, докато в четвъртък Макс Верстапен от Ред Бул направи унищожителен коментар по техен адрес.
Верстапен определи болидите за 2026 като „Формула Е на стероиди“, визирайки необходимото управление на енергията в рамките на една обиколка, и нарече правилата „антисъстезателни“.
Преди това нидерландецът беше коментирал, че би обмислил оттегляне, ако не му харесва да кара новите автомобили.
Настоящият шампион Ландо Норис даде по-балансирана оценка на новите болиди по време на скорошно медийно събитие на Формула 1, въпреки че заяви, че в някои аспекти те „се усещат като коли от Формула 2“.
Въпреки това, в четвъртък в Бахрейн той защити новите правила, когато се запозна с коментарите на Верстапен.
„Беше много забавно, наистина ми хареса - така Норис коментира изказването на Макс в Бахрейн. - Така че, да, ако иска да се пенсионира, може да се пенсионира. Формула 1 се променя непрекъснато. Понякога колите са малко по-добри за каране, понякога не е толкова добре.“
„Плащат ни безумно много пари, за да караме, така че в крайна сметка не можеш да се оплакваш. Всеки пилот може да отиде и да си намери нещо друго за правене. Не е като той да е длъжен да бъде тук, или който и да е друг пилот.“
„Това е предизвикателство, но е добро и забавно предизвикателство за инженерите и за пилотите. Трябва да караш по различен начин, да разбираш и управляваш нещата различно, но аз все още имам възможността да карам коли, да пътувам по света и да се забавлявам много.“
Снимки: Gettyimages