Живко Желев: Сега идват мачовете на истината

Старши треньорът на Беласица (Петрич) Живко Желев говори в часовете преди първия официален двубой на тима за 2026 година.В неделя, 15-ти февруари, „комитите“ приемат Локомотив (Горна Оряховица) на стадион „Цар Самуил“. Двубоят от 20-ия кръг на Втора лига стартира от 14:00 часа.

Ето какво сподели Желев за зимната подготовка, настроението в отбора предвид предстоящата тежка битка за оцеляване сред професионалистите и състоянието на играчите

Какви са настроенията в отбора след края на зимната подготовка, като вземем предвид добрите резултати, но и големите кадрови промени в тима?

Резултатите са добри, но те не са от толкова голямо значение за самия шампионат. Да, влизаме в приповдигнато настроение, но до там. Сега идват мачовете на истината, които се играят с друг заряд и друга мотивация. Надяваме се да продължим тази възходяща линия от подготовката.

Беласица ще изиграе предпоследната си контрола у дома

Виждате ли футболистите решени и готови да направят всичко, за да потеглят по възможно най-добрия начин през пролетта срещу Локомотив (Горна Оряховица)?

Да, имаме пълно доверие на футболистите. Готвим се много съвестно и отговорно. Има и нужната конкуренция в отбора. Всеки се бори за титулярно място и никой не е застрахован, че ще започне даден мач. Това е един плюс този полусезон за нашия отбор. През миналата година на някои позиции нямаше нужната конкуренция и имаше спад в представянето на отделни футболисти. Но сега всичко е на необходимото ниво.

Селекцията в Беласица е готова, още петима подписаха с клуба

С оглед нивото на съперника, шести в класирането, има ли увереност, че Беласица може се надиграва с този опонент и дори да влезе в ролята на фаворит предвид домакинството?

Естествено, че Беласица ще се надиграва с всеки отбор в групата. Силите са изравнени, колкото и банално да звучи това. Всеки може да победи всеки. Ние ще разчитаме на нашата публика, която винаги ни подкрепя, както и на негостоприемния терен на стадион „Цар Самуил“. Надяваме се да успеем да върнем неговата слава на едно негостоприемно място от близкото минало. Разбира се, ще уважаваме всеки противник срещу който се изправяме, защото силите наистина са изравнени и всеки заслужава да бъде уважаван.

Бела разби северномакедонци

Понеже стана дума за терена. В какво състояние е той, тъй като това е една от доста коментираните теми в последно време във футбола у нас?

Теренът ни е в отлично състояние. Дават го от утре да започне да вали, но нашият терен е показал, че издържа на тези валежи. През миналата година в последните два мача, които играхме, срещу Миньор и Севлиево, имаше проливни дъждове, но теренът беше повече от добър. Тук е мястото да благодаря на хората, които се грижат за него. Знаете, че метеорологичните условията тук в Петрич са по-меки, по-благоприятни, така че нямаме снегове, но наистина вали почти всеки ден. Не можем да се борим срещу природата, а само да се съобразяваме с нея. Надявам се да се възползваме от това и да влезем по-добре от Локомотив (Горна Оряховица) в предстоящата среща.

Всички футболисти ли са на разположение за неделния двубой?

За голямо съжаление не. Имаме футболисти с контузии, но затова групата е от 21-22 души. Пак казвам, всеки се бори за място в отбора. Щом са тук, значи са доказали, че имат качествата. Подготвени са и от сега нататък всичко зависи изцяло от тях. Пожелавам си нашата трудна задача да е да можем да избираме по-добрия футболист в даден мач, отколкото да имаме 10 души и да знаем, че са само те.