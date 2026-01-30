Популярни
  Беласица
  Беласица
  Беласица ще изиграе предпоследната си контрола у дома

Беласица ще изиграе предпоследната си контрола у дома

  • 30 яну 2026 | 09:14
  • 175
  • 0
Четвъртата зимна проверка на Беласица ще бъде в Петрич. Тимът ще приеме северномакедонския Брера (Струмица) в събота, 31-ви януари, от 14 или 14:30 часа. Началният час ще се уточни в последния момент, тъй като на тима от Струмица му предстои по-дълго пътуване в деня на срещата. Брера е на 7-мо място в елита на Северна Македония след първите 16 кръга този сезон.

Това е предпоследна приятелска среща за играчите на Живко Желев по време на зимната подготовка. Тя ще приключи с контрола срещу съимениците от Беласица (Струмица), когато ще бъдат представени всички играчи, на които Бела ще разчита през пролетта.

Програмата за контролите на ОФК Беласица (Петрич) от зимната подготовка:

– 17 януари – Беласица – Банско тийм – 3:1
– 24 януари – ЦСКА II – Беласица – 0:0
– 27 януари – Пирин (Благоевград) – Беласица – 1:2
– 31 януари – Беласица – Брера (Струмица, Сев. Македония), 14 или 14:30, Петрич
– 7 февруари – Беласица – Беласица (Струмица, Сев. Македония)

