Селекцията в Беласица е готова, още петима подписаха с клуба

Беласица (Петрич) официализира трансферите на още петима футболисти. Сред тях са и трима от състезателите, които бяха на проби, но се доказаха по време на приятелските срещи.

Новите имена в отбора са Тони Тасев, Владимир Иванов, Александър Якимов, Динчо Йовчев и Костадин Котев.

Тасев е поредният опитен състезател, който се присъединява към „комитите“. Крилото е на 31 години и през есента игра за елитния Славия, за който записа 7 двубоя с гол и асистенция. В цялата си кариера той има 200 мача в елита на българския футбол и несъмнено е трансферният удар на Бела тази зима.

Вратарят Владимир Иванов е човекът, на когото се разчита да замести контузения Кирил Георгиев. 20-годишният играч пристига под наем от Септември (София) до края на настоящата кампания. Въпреки че беше в ролята на резерва за столичани, той записа 4 двубоя през есенния дял от шампионата.

Александър Якимов ще подсили още атаката на петричани. Опитният флангови футболисти пристигна от Вихрен (Сандански), за който игра в последните 8 години и половина. Той е на 36 години.

Динчо Йовчев е вторият нов централен бранител в тима през тази зима. Преди това отборът се подсили и с Даниел Кикиово от Вихрен (Сандански). Йовчев е роден в Петрич на 30 март 2005 година и е продукт на академията на Беласица. През есента обаче беше част от третодивизионния Банско.

Вратарят Костадин Котев е последният от играчите на проби, който си спечели място в отбора за пролетния полусезон. Котев е на 24 години и идва от Янтра (Габрово), където беше в ролята на резерва.

По този начин селекцията в клуба се счита за приключила.

„Съставът е изцяло окомплектован, ако не се появи нещо много, много добро“, заяви старши треньорът на тима Живко Желев.

С тези петима играчи новите в Бела тази зима стават общо 11. Още през миналата година тимът се подсили с Петър Караангелов, Антон Карачанаков, Димитър Илиев и Кристиян Вълков.В началото на 2026-та в Петрич пристигна нападателят Калоян Кръстев. А преди десетина дни клубът привлече Даниел Кикиово.