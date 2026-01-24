Беласица и ЦСКА II не намериха път към гола

Беласица и вторият отбор на ЦСКА завършиха при резултат 0:0 в контролна среща, играна на терена в село Вълково. Още в 5-ата минута се откри отлична възможност пред "комитите".

След грешка в противниковата защита Калоян Кръстев остана сам срещу вратаря, но стреля в тялото му, като това бе и най-чистото положение за реализиране на гол през целия мач.

Следващата проверка за Бела е срещу Пирин, като предстои да се изяснят денят и мястото на провеждане, а любопитното е, че следващият противник на "армейците" също са "орлетата" от Благоевград.