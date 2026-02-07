Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Бела разби северномакедонци

Бела разби северномакедонци

  • 7 фев 2026 | 18:50
  • 146
  • 0
7 фев 2026 | 18:10

Беласица (Петрич) завърши контролните си срещи с категоричен успех - 4:1 над втородивизионния Беласица (Струмица). "Комитите" поведоха още през първата част с попадения на Илиан Филчев и Даниел Кикиово.

В началото на второто полувреме гостите от Северна Македония намалиха резултата, но точни удари на Динчо Йовчев и Живко Димитров оформиха крайното 4:1.

През по-голямата част от двубоя Беласица диктуваше темпото на играта и не остави много възможности на съименниците си от Струмица.

На 15.02 (неделя) Бела приема Локомотив Горна Оряховица в първия си официален мач след подновяването на първенството във Втора лига.

