Бела разби северномакедонци

Беласица (Петрич) завърши контролните си срещи с категоричен успех - 4:1 над втородивизионния Беласица (Струмица). "Комитите" поведоха още през първата част с попадения на Илиан Филчев и Даниел Кикиово.

В началото на второто полувреме гостите от Северна Македония намалиха резултата, но точни удари на Динчо Йовчев и Живко Димитров оформиха крайното 4:1.

През по-голямата част от двубоя Беласица диктуваше темпото на играта и не остави много възможности на съименниците си от Струмица.



На 15.02 (неделя) Бела приема Локомотив Горна Оряховица в първия си официален мач след подновяването на първенството във Втора лига.