Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Беласица надви Пирин след обрат

Беласица надви Пирин след обрат

  • 27 яну 2026 | 16:37
  • 483
  • 0
Беласица надви Пирин след обрат

Отборът на Беласица победи Пирин (Благоевград) с 2:1 в контрола между двата тима от Втора лига, играна на стадион "Христо Ботев". "Орлетата" поведоха с гол на Божидар Малинов (51') в началото на второто полувреме.

"Комитите" направиха пълен обрат с попадения на Антон Карачанаков и Мартин Тодорски.

"Доволен съм от реакцията. За първи път ни повеждат, но ние обърнахме резултата. Нивото се вдига от мач на мач. Играчите са тежки, подготовката е много натоварено, но целта е ясно - оставане в групата", заяви треньорът на Беласица Живко Желев пред БТА. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 1333
  • 4
Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

  • 27 яну 2026 | 13:44
  • 987
  • 0
Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

  • 27 яну 2026 | 13:30
  • 526
  • 1
Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

  • 27 яну 2026 | 12:52
  • 2643
  • 1
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 8775
  • 6
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 17877
  • 93
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 14081
  • 33
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 17877
  • 93
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 8775
  • 6
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 7724
  • 8
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 21444
  • 28
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 13484
  • 28