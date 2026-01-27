Беласица надви Пирин след обрат

Отборът на Беласица победи Пирин (Благоевград) с 2:1 в контрола между двата тима от Втора лига, играна на стадион "Христо Ботев". "Орлетата" поведоха с гол на Божидар Малинов (51') в началото на второто полувреме.

"Комитите" направиха пълен обрат с попадения на Антон Карачанаков и Мартин Тодорски.

"Доволен съм от реакцията. За първи път ни повеждат, но ние обърнахме резултата. Нивото се вдига от мач на мач. Играчите са тежки, подготовката е много натоварено, но целта е ясно - оставане в групата", заяви треньорът на Беласица Живко Желев пред БТА.