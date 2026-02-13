Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен отправи остра критика към новите коли във Формула 1, които според него не са забавни за каране и ги сравни с „Формула Е на стероиди“.

Пилотът на Ред Бул направи първата си по-сериозна изява пред медиите за годината по време на вчерашния втори ден на първия предсезонен тест в Бахрейн. Пред репортерите на „Сахир“ нидерландецът коментира новите коли и начинът, по който те трябва да бъдат пилотирани.

„Те не са много забавни за каране, да бъда честен. Бих казал, че правилната дума, е тактично отношение. Не е много като Формула 1. По-скоро е като Формула Е на стероиди. Но правилата са еднакви за всички, така че трябва да се справим с тях.



„Като чист пилот, аз обичам да карам на пълна газ, но в момента това е невъзможно. Случват се много неща. Като пилоти ние имаме много задачи, които имат огромно отражение върху разхода на енергия. За мен това не е Формула 1. Може би това ще е по-добре да караме направо Формула Е, нали? Защото говорим само за енергията, ефикасността и управлението.



„Ние сме бедни на енергия. Аз искам просто нормално каране, както трябва да е, без да мислим постоянно дали ще е по-добре да спрем малко по-рано, или по-късно и на коя предавка трябва да сме. Това се отразява много на скоростта на правите. Освен това сцеплението в момента е много ниско с тези гуми и тази конфигурация на колата. Направихме голяма крачка назад“, заяви Верстапен.

