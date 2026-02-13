Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен

Изпълнителният директор на Формула Е, Джеф Додс, отправи покана към Макс Верстапен за състезанието в Джеда този уикенд, след като пилотът на Ред Бул определи болидите на Формула 1 за 2026 г. като „Формула Е на стероиди“. Верстапен предизвика вълнение по време на втория ден от тестовете на Ф1 в Бахрейн, когато изрази притеснения относно новото поколение състезателни машини. Той разкритикува по-голямата зависимост от управлението на енергията.

„Голяма част от това, което правиш като пилот по отношение на командите, има огромен ефект върху енергийната страна на нещата - обясни той в четвъртък. - За мен това просто не е Формула 1. Може би е по-добре да карам във Формула Е, нали? Защото там всичко е свързано с енергия, ефективност и управление.“

Тези думи бяха изтълкувани от някои като пренебрежителни към Формула Е, където пилотите трябва внимателно да управляват потреблението на енергия и да връщат доста по-рано газта, за да презареждат батерията на болида си.

Додс обаче заяви, че разбира гледната точка на Верстапен и описа нидерландеца като човек, който харесва „суровия и традиционен моторен спорт“.

Британецът разкри, че е изпратил шеговито съобщение на 28-годишния пилот, посочвайки, че той може да изпита Формула Е от първа ръка този уикенд. Изцяло електрическият шампионат е домакин на четвъртия и петия кръг от сезон 2025/26 в Джеда – само на 1500 км от съседен Бахрейн.

„Изпратих съобщение на Макс вчера, за да му кажа: „Ти си в Бахрейн, аз съм в Джеда, ако ти се идва насам, ще дойда да те взема“. Така че бях малко палав, когато му писах“, сподели Додс.

„Изобщо не съм изненадан от коментарите. Много от пилотите във Формула Е и шефовете на отбори се свързаха с мен, за да кажат, че това е страхотна възможност за нас. Много от тях ми казват, че е чудесно, че той дори споменава Формула Е, защото това повишава популярността ни. Мисля, че е добра възможност да покажем на хората какво правим и накъде отиваме. Това, което ще видите тук, е близка битка, състезания гума до гума, вероятно със 150 изпреварвания. Така че, ако повече хора заради неговите коментари решат да погледнат към Формула Е, това е страхотно за мен.“

Формула Е ще въведе нови технически правила за сезон 2026/27, като болидът от Поколение 4 ще е с мощност 800 к.с. и ще разполага със задвижване на четирите колела. Шампионатът очаква „много малка“ разлика в представянето между Ф1 и Формула Е, когато болидите от Поколение 4 дебютира по-късно тази година.

Додс вярва, че на Верстапен ще му допаднат скоростта и превъзходното ускорение на болида от Поколение 4, който се смята за огромен напредък спрямо настоящата машина Поколение 3 с доработките за версия Evo.

„Ако Макс се качи в болида от Gen4, мисля, че ще му хареса - заяви Додс. - 600 киловата сурова мощност, постоянно задвижване на четирите колела, 70% повече мощност от сегашния болид, времена за обиколка, които няма да са много по-различни от тези на болид от Формула 1 в новата ера, моментален въртящ момент, което означава моментална ярост – натискаш педала и достигаш 100 километра за 1,8 секунди, много по-бързо от сегашния му болид от Формула 1, много по-бързо от GT3 автомобил. Всъщност мисля, че ще му хареса. Ще продължа да го дразня и да го каня да дойде и да опита.“

Според Додс, разочарованието на Верстапен произтича от фундаменталната философия зад правилата на Ф1 за 2026 г, които значително увеличават електрическата мощност в хибридната система, в основата на която обаче остава двигателят с вътрешно горене. Съгласно новите правила, електрическата мощност ще съставлява приблизително половината от общата мощност, което бележи най-голямата промяна в задвижващите агрегати от повече от десетилетие.

„Това, което той каза, не ме изненадва. Сега ще перифразирам Макс, той може и да не се съгласи, но ако го обобщя, това, което той всъщност казва, е, че се чувства компрометиран в колата“, обясни Додс.

„Той чувства, че вече не става въпрос за състезания на пълна газ, сурови битки и много екшън. Чувства, че това е различен стил на състезание, защото има компромис на технологии в колата, и това не му харесва толкова. Засега. Може да се научи да го харесва, времето ще покаже. Във Формула 1 винаги е трябвало да пазиш нещо. С този болид става въпрос за пестене на енергия, но винаги е трябвало да пазиш гуми, гориво или нещо друго. Винаги е имало стратегия в състезанията, а това е просто различна стратегия. Но за 2026 бих казал, че това е обединяване на две технологии и те се опитват да го накарат да работи. Разбира се, трябва да имаш нова електрическа технология, защото светът се движи в тази посока, но същевременно те искат да запазят двигателя с вътрешно горене, за да запазят звука, наследството, историята и природата на стила на пилотиране.“

„Докато във Формула Е винаги сме били изцяло електрически, така че оптимизираме състезателния си формат и стила на пилотиране около една-единствена технология. Мисля, че Макс намира това за доста трудно в болида от Формула 1, защото той е компромис между две технологии. Също така смятам, че за тях е много трудно, защото в известен смисъл натискът от страна на производителите ще бъде, че трябва да сме електрически, тъй като светът се движи в тази посока, а ние се опитваме да развиваме технологии чрез програмата на Формула 1. Но в същото време те искат да запазят феновете си, историята, стила на пилотиране и шума, както и всичко, което върви с това. Това означава, че е много трудно да се намери баланс.“

