Ред Бул: Ние сме №4, Ферари, Мерцедес и Макларън са по-бързи

В хода на предсезонните тестове в Бахрейн никой не изглежда склонен да поеме ролята на фаворит за сезон 2026 във Формула 1. Шефът на отбора на Мерцедес, Тото Волф, определи Ред Бул като „еталона“, но в тима от Милтън Кийнс не са на това мнение.

В четвъртък Макс Верстапен намекна, че подозира сериозно прикриване на реалното темпо от страна на Мерцедес: „Просто изчакайте до Мелбърн и ще видите колко мощност изведнъж ще намерят. Вече го знам.“

Isack Hadjar makes an impromptu visit to the Mercedes pit box! 🧐📦#F1 #F1Testing pic.twitter.com/OpCULbMt8m — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше също отхвърля идеята, че в момента неговият тим е фаворитът по отношение създаването на автомобил по новите правила във Формула 1.

„Трудно е да се каже къде се намираме спрямо другите, но със сигурност не сме еталонът. Ясно виждаме, че водещите три отбора – Ферари, Мерцедес и Макларън – са пред нас. Изглежда, че според нашия анализ сме по-назад", обясни Ваше.

„Такава е нашата преценка, но е трудно да се каже за останалите заради различните им програми, нивата на гориво и мощност, които използват. Трудно е да се определи, но това е нашият анализ в момента – който, честно казано, може и да е грешен. Не отделяме твърде много време за това, а се опитваме да се съсредоточим върху подобряването на нашите серии от обиколки.“

Запитан доколко е доволен от собствената си работа през зимата, французинът, който е известен като перфекционист във Формула 1, отговори по типичния за него начин.

„Никога не съм доволен от собствената си работа! Ясно е, че трябва да направим подобрения, има някои предизвикателства относно новите правила. При това ниво на сцепление, което е доста ниско, и ниво на притискаща сила, което е много ниско - не е лесно. Предизвикателството да се управлява сцеплението след бавните завои е много голямо и това може да бъде един от ключовите фактори", обясни Ваше.

Според Ваше работата на колата в бавните завои е една от областите, в които конкуренцията в момента има предимство пред Ред Бул.

„Мисля, че другите определено изглеждат много силни по отношение на сцеплението в бавните завои. Някои скорости на правите също са интересни при Ферари и Мерцедес, особено с малко гориво. Проблемът е, че оценката на представянето е трудна, докато не сме с абсолютно същото ниво на гориво по време на квалификацията в Мелбърн.“

„Ясно виждаме някои слабости в нашата кола и ги свързваме с обратната връзка, която получаваме от Макс и Исак Хаджар за автомобила, базирано на това къде губим време спрямо останалите. И затова казвам това. Ясно е, че сцеплението в бавните и средно бързите завои – което не беше нашата сила и миналата година – и те все още са по-силни от нас там.“

Това не означава непременно, че Ред Бул не е в добра форма по отношение на задвижващата система. Съперниците, начело с Волф, похвалиха бившите шампиони за това, което могат да постигнат с разпределението на енергията, особено в няколко последователни обиколки.

„Трудно е да се каже. Вярно е, че особено през първия ден бяхме малко по-близо до това, което трябваше да бъдем. След това започваш да виждаш тенденцията останалите да вървят в същата посока, а сега дори, бих казал, малко по-добре от нас.“

„Мисля, че може би хората в нашата фабрика и нашите специалисти по симулации са намерили по-бързо не оптималния, а по-малко оптималния начин да го направят. На другите им отне малко повече време да го постигнат, но в момента вече не бих казал това.“

Подобно на пилотите, Ваше все пак е впечатлен от работата, която Ред Бул-Форд Пауъртрейнс са свършили по изцяло новата задвижваща система DM01.

„Изненадан съм, че хората, отговорни за двигателя, свършиха фантастична работа, като успяха да сглобят кола и да навъртят толкова много километри.“

„Трябва да признаем фантастичната работа, която хората от отдела за двигатели са свършили. И да успееш, като стартираща компания – защото това е стартъп на три години и половина – да направиш двигател и да не изглеждаш глупаво на пистата, е огромно постижение.“

Снимки: Gettyimages