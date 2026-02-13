Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес

Шефът на отбора на Ауди във Формула 1 Джонатан Уитли, коментира ситуацията около предполагаемата „вратичка“ в правилата, използвана при задвижващата система на Мерцедес, както и позицията на неговия тим по въпроса. Преди началото на сезона стана ясно, че в Мерцедес залагат на промяна на компресията в цилиндрите до 18:1, а при измерването й при студен двигател, тя отговаря на ограниченията от 16:1.

В разговор с медиите в Бахрейн по време на последната сутрешна сесия от тестовете, бившият спортен директор на Ред Бул заяви, че има пълно доверие в работата на ФИА за гарантиране на пълно съответствие с регулациите.

„Знам, че производителите на задвижващи системи работят много тясно с ФИА по този въпрос. Наясно съм какво се изисква от нас да тестваме, да показваме и да измерваме. - заяви Уитли. - Имам абсолютно доверие на ФИА. Вярваме изцяло в техните процеси. Знаем, че те са в сигурни ръце. А ФИА винаги е била тук, за да гарантира, че правилата са еднакви за всички."

Въпреки че първоначално австриецът реагира остро на пресконференцията при представянето на новия болид спрямо опасенията на конкурентните отбори относно решението за двигателя на Мерцедес, седмица по-късно тонът му изглеждаше по-умерен.

След като няколко конкуренти се обърнаха към ФИА, Волф призна, че съществува известна несигурност дали задвижващата система и нейната спорна концепция в крайна сметка ще получат разрешение да продължат да се използват.

„През целия процес, разбира се, когато проектираш двигател, държиш ФИА много близо до решенията, които взимаш. И точно това направихме. Имахме всички уверения, че това, което сме направили, е в съответствие с правилата“, заяви Волф в Бахрейн.

Снимки: Gettyimages