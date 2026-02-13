Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес

Шефът на Ауди коментира позицията на тима спрямо двигателя на Мерцедес

  • 13 фев 2026 | 14:55
  • 118
  • 0

Шефът на отбора на Ауди във Формула 1 Джонатан Уитли, коментира ситуацията около предполагаемата „вратичка“ в правилата, използвана при задвижващата система на Мерцедес, както и позицията на неговия тим по въпроса. Преди началото на сезона стана ясно, че в Мерцедес залагат на промяна на компресията в цилиндрите до 18:1, а при измерването й при студен двигател, тя отговаря на ограниченията от 16:1.

В разговор с медиите в Бахрейн по време на последната сутрешна сесия от тестовете, бившият спортен директор на Ред Бул заяви, че има пълно доверие в работата на ФИА за гарантиране на пълно съответствие с регулациите.

Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн
Ръсел изпревари Хамилтън в последната сутрин на първия тест в Бахрейн

„Знам, че производителите на задвижващи системи работят много тясно с ФИА по този въпрос. Наясно съм какво се изисква от нас да тестваме, да показваме и да измерваме. - заяви Уитли. - Имам абсолютно доверие на ФИА. Вярваме изцяло в техните процеси. Знаем, че те са в сигурни ръце. А ФИА винаги е била тук, за да гарантира, че правилата са еднакви за всички."

В същото време шефът на Мерцедес Тото Волф признава, че компанията може да бъде принудена да промени двигателя си на фона на скандала

Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1
Макс Верстапен с остра критика към новите коли във Формула 1

Въпреки че първоначално австриецът реагира остро на пресконференцията при представянето на новия болид спрямо опасенията на конкурентните отбори относно решението за двигателя на Мерцедес, седмица по-късно тонът му изглеждаше по-умерен.

След като няколко конкуренти се обърнаха към ФИА, Волф призна, че съществува известна несигурност дали задвижващата система и нейната спорна концепция в крайна сметка ще получат разрешение да продължат да се използват.

Пет отбора ще разчитат на един пилот в днешния финален ден в Бахрейн
Пет отбора ще разчитат на един пилот в днешния финален ден в Бахрейн

„През целия процес, разбира се, когато проектираш двигател, държиш ФИА много близо до решенията, които взимаш. И точно това направихме. Имахме всички уверения, че това, което сме направили, е в съответствие с правилата“, заяви Волф в Бахрейн.

Снимки: Gettyimages

