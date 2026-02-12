Популярни
Проблеми за Мерцедес и Ред Бул в началото на втория ден в Бахрейн

  • 12 фев 2026 | 11:57
  • 1511
  • 1

Отборите на Мерцедес и Ред Бул срещнаха технически затруднения в началото на втория ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година в Бахрейн.

Още преди началото на тестовата сесия стана ясно, че Ред Бул ще пропусне първите ѝ два часа заради проблем, който е бил открит в RB22 в края на вчерашния първи изпитателен ден на „Сахир“. В допълнение към този дефект Биковете са открили и теч в задвижващата система, който налага удължен престой в гаража за Исак Хаджар.

При Мерцедес пък се прояви повреда, която принуждава отбора да направи пълна смяна на задвижващата система. Това е вторият дефект за Сребърните стрели в Бахрейн, след като вчера Андреа Кими Антонели беше ограничен до само 30 обиколки в следобедната сесия. По ирония на съдбата днес отново италианецът беше зад волана на W17, когато той се повреди.

Снимки: Gettyimages

