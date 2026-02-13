Верстапен: Изчакайте до Мелбърн, за да видите колко бързи изведнъж ще станат Мерцедес

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен коментира сагата около спорния двигател на Мерцедес и заяви, че според него Сребърните стрели крият реалното си темпо по време на предсезонните тестове.

Дискусиите около задвижващата система на Мерцедес започнаха още преди края на 2025 година, когато се появи информация, че те са намерили начин да заобиколят правилата за максимална компресия на горивото в горивната камера. Според правилата съотношението на сгъстяване трябва да е 16:1, но в Мерцедес успяват да постигнат 18:1, което им дава около 15-20 допълнителни конски сили.

Разбира се това не се хареса на конкурентите на Сребърните стрели, които призоваха ФИА да вземе мерки срещу този трик, който на хартия е легален. Според правилника замерването на компресията се прави при студен двигател, когато агрегатът на Мерцедес отговаря на правилата, но това се изменя при загряване, тъй като Сребърните стрели използват специални метали, чиято еластичност се променя при нагряване.

„Мога да ви кажа само едно: просто изчакайте до Мелбърн, за да видите каква мощност изведнъж ще намерят те. Аз вече знам това.



„Те се опитват да насочат фокуса към нас, защото ние направихме толкова много обиколки в сряда. Но трябва да гледаме на нещата от всички страни. Просто изчакайте до Мелбърн и вижте колко бързи ще са те на правите.



„Нека погледнем към всички предсезонни тестове през последните десет години. Не мисля, че можете да кажете кой ще бъде световен шампион още в първия ден, особено когато има нови правила.



„Лично за мен, това е по-скоро тактика за отвличане на вниманието. Но това е добре. Искам да каже, че ние се фокусираме върху това, което правим в отбора. Ние имаме още много за учене. Новите правила за толкова сложни и ние просто искаме да правим обиколки. Започваме от там“, каза Верстапен.

